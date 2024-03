Анонсы: Nothing Phone (2a) с Dimensity 7200 Pro и дизайном Glyph представлен официально

06.03.2024, MForum.ru

Компания Nothing официально представила Nothing Phone (2a), схожий с Nothing (2), но по более низкой цене. По мнению производителя, новинка обеспечивает оптимальную повседневную работу благодаря опыту Nothing в области инженерии и мастерства.

В Nothing Phone (2a) используется первая в истории бренда концепция внутреннего дизайна смартфона Nothing, созданная в 2020 году, всего через несколько месяцев после запуска Nothing. Ключевым элементом дизайна является система двойной камеры, которая находится внутри катушки NFC. Задняя панель телефона загибается по краям под углом 90 градусов, что делает устройство более устойчивым к падениям. Спинка может быть черной, белой или «молочной». Также Nothing Phone (2a) оснащен культовым интерфейсом Nothing’s Glyph с 26 индивидуально адресуемыми зонами. В Nothing Phone (2a) используется чип Dimensity 7200 Pro, разработанный совместно с MediaTek. SoC построен на новейшем 4-нм техпроцессе TSMC, а частота процессора увеличивается до 2,8 ГГц. Программная часть – ОС Nothing OS 2.5 поверх Android 14 с обещанными 3-мя годами обновлений Android и 4-мя годами обновлений безопасности. На передней панели Nothing Phone (2a) размещен 6,78-дюймовый 10-битный AMOLED-дисплей разрешением 1084x2412 пикселей, пиковой яркостью 1300 нит и переменной частотой обновления 30–120 Гц. Основная камера представлена двумя 50 Мп сенсорами: широкоугольная 50 МП f/1,88 (матрица 1/1,56 дюйма) с оптической стабилизацией изображения и сверхширокоугольная 50 МП f/2,2 (матрица 1/2,76 дюйма) с фиксированным фокусом. Фронтальная камера – 32 Мп. Емкость АКБ – 5000 мАч, мощность быстрой зарядки – 45 Вт. Таким образом, смартфон может заряжаться до 50% за 23 минуты и до 100% за 59 минут. По данным производителя, аккумулятор сохранит 90% своей емкости после 1000 циклов зарядки или более трех лет ежедневного использования. Nothing Phone (2a) уже доступен для предварительного заказа на сайте Nothing.tech, начало отгрузок – 12 марта. В части объемов памяти предлагаются две глобальные версии - 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти (329 евро) и с 12 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти (379 евро). Для индийского рынка также будет доступен вариант 8+256 Гб, который оценен в 25 999 рупий. В Индии цена версии 8+128 Гб составляет 23 999 рупий, версия 12+256 оценена в 27 9999 рупий. Покупателям из США новинка будет доступна только для участников «программы для разработчиков», цена устройства 349 долларов.

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

