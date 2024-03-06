Анонсы: Nothing Phone (2a) с Dimensity 7200 Pro и дизайном Glyph представлен официально

MForum.ru

Анонсы: Nothing Phone (2a) с Dimensity 7200 Pro и дизайном Glyph представлен официально

06.03.2024, MForum.ru

Компания Nothing официально представила Nothing Phone (2a), схожий с Nothing (2), но по более низкой цене. По мнению производителя, новинка обеспечивает оптимальную повседневную работу благодаря опыту Nothing в области инженерии и мастерства.

Анонсы: Nothing Phone (2a) с Dimensity 7200 Pro и дизайном Glyph представлен официально

В Nothing Phone (2a) используется первая в истории бренда концепция внутреннего дизайна смартфона Nothing, созданная в 2020 году, всего через несколько месяцев после запуска Nothing.

Ключевым элементом дизайна является система двойной камеры, которая находится внутри катушки NFC. Задняя панель телефона загибается по краям под углом 90 градусов, что делает устройство более устойчивым к падениям. Спинка может быть черной, белой или «молочной». Также Nothing Phone (2a) оснащен культовым интерфейсом Nothing’s Glyph с 26 индивидуально адресуемыми зонами.

Анонсы: Nothing Phone (2a) с Dimensity 7200 Pro и дизайном Glyph представлен официально

В Nothing Phone (2a) используется чип Dimensity 7200 Pro, разработанный совместно с MediaTek. SoC построен на новейшем 4-нм техпроцессе TSMC, а частота процессора увеличивается до 2,8 ГГц. Программная часть – ОС Nothing OS 2.5 поверх Android 14 с обещанными 3-мя годами обновлений Android и 4-мя годами обновлений безопасности.

Анонсы: Nothing Phone (2a) с Dimensity 7200 Pro и дизайном Glyph представлен официально

На передней панели Nothing Phone (2a) размещен 6,78-дюймовый 10-битный AMOLED-дисплей разрешением 1084x2412 пикселей, пиковой яркостью 1300 нит и переменной частотой обновления 30–120 Гц.

Анонсы: Nothing Phone (2a) с Dimensity 7200 Pro и дизайном Glyph представлен официально

Основная камера представлена двумя 50 Мп сенсорами: широкоугольная 50 МП f/1,88 (матрица 1/1,56 дюйма) с оптической стабилизацией изображения и сверхширокоугольная 50 МП f/2,2 (матрица 1/2,76 дюйма) с фиксированным фокусом. Фронтальная камера – 32 Мп.

Анонсы: Nothing Phone (2a) с Dimensity 7200 Pro и дизайном Glyph представлен официально

Емкость АКБ – 5000 мАч, мощность быстрой зарядки – 45 Вт. Таким образом, смартфон может заряжаться до 50% за 23 минуты и до 100% за 59 минут. По данным производителя, аккумулятор сохранит 90% своей емкости после 1000 циклов зарядки или более трех лет ежедневного использования.

Анонсы: Nothing Phone (2a) с Dimensity 7200 Pro и дизайном Glyph представлен официально

Nothing Phone (2a) уже доступен для предварительного заказа на сайте Nothing.tech, начало отгрузок – 12 марта. В части объемов памяти предлагаются две глобальные версии - 8 Гб ОЗУ и 128 Гб встроенной памяти (329 евро) и с 12 Гб ОЗУ и 256 Гб встроенной памяти (379 евро).

Для индийского рынка также будет доступен вариант 8+256 Гб, который оценен в 25 999 рупий. В Индии цена версии 8+128 Гб составляет 23 999 рупий, версия 12+256 оценена в 27 9999 рупий. Покупателям из США новинка будет доступна только для участников «программы для разработчиков», цена устройства 349 долларов.

Анонсы: Nothing Phone (2a) с Dimensity 7200 Pro и дизайном Glyph представлен официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

Публикации по теме:

06.02. [Новинки] Слухи: Nothing Phone (2a) появился на официальном фото / MForum.ru

02.02. [Новинки] Слухи: Nothing рассказала о смартфоне Nothing Phone(2a) / MForum.ru

04.12. [Новинки] Слухи: Неанонсированный Nothing Phone замечен в BIS / MForum.ru

18.07. [Новинки] Слухи: Игровой смартфон Infinix GT 10 Pro появится в начале августа / MForum.ru

14.06. [Новинки] Слухи: Nothing Phone (2) представят 11 июля / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 5 ms, lookup=0 ms, find=5 ms

Последние сообщения в форумах

31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...
28.08.2023 17:51 ABloud Тема: Забайкальский край (ранее Читинская область и Агинский-Бурятский округ) (04.12.2007)
[Развитие сетей. Забайкальский край. МегаФон] Новую базовую станцию запустил МегаФон в забайкальской глубинке 28 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. Доступ к современным цифровым ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Мобильные телефоны

Топ-20 брендов

Сотовые телефоны

Топ-50 телефонов

Huawei Honor 3

Samsung SM-G350E Galaxy Star 2 Plus

Samsung SM-G530H Galaxy Grand Prime

Samsung GT-S5360 Galaxy Y

Samsung GT-S3850 Corby II

Samsung GT-B5722

Samsung GT-S5830

Samsung SGH-X210

Philips X332

Nokia 2700 classic

Samsung GT-S6102 Galaxy Y Duos

Samsung GT-S5610

Nokia X2

Samsung Galaxy Gio GT-S5660

Sony Ericsson W995

Nokia 1208

Ericsson A1018S

Samsung GT-S3650 Corby

Samsung GT-S7562 Galaxy S Duos

Nokia X2 Dual SIM

LG G3S D724

Nokia 6300

Samsung GT-S5260 Star II

Samsung GT-E2652 Champ Duos

Samsung GT-C3322

Samsung SM-G313 Galaxy Ace 4

Nokia 3310

Samsung GT-C3200

Nokia C6-01

Samsung SM-G130E Galaxy Star 2

Samsung GT-5200 Galaxy Tab 3 10.1

Samsung GT-C6712 Star II DUOS

Nokia 6303 classic

Nokia 8910i

Nokia 515

Samsung GT-C3520

Siemens C25

Siemens C60

Samsung SM-A300F Galaxy A3

Nokia X

Samsung GT-S5230

Samsung GT-C3300K Champ

Nokia N8

Samsung SGH-E570

Nokia 1280

Samsung SGH-P730

Nokia 5130 XpressMusic

Nokia N70

Motorola RAZR V3i

Nokia 1100

Новые описания

Новости

06.03. [Новинки] Анонсы: Itel Icon 2 – смарт-часы с поддержкой Bluetooth-звонков за $13 / MForum.ru

06.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (2a) с Dimensity 7200 Pro и дизайном Glyph представлен официально / MForum.ru

05.03. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze Curve 5G с изогнутым AMOLED-экраном представлен официально / MForum.ru

05.03. [Новинки] Слухи: Infinix GT 20 Pro будет основан на SoC Dimensity 8200 / MForum.ru

04.03. [Новинки] Анонсы: Infinix Smart 8 Plus оценен всего в 6 999 рупий / MForum.ru

04.03. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 20C за 8 999 рупий представлен официально / MForum.ru

04.03. [Новинки] Анонсы: Oppo F25 Pro на базе Dimensity 7050 представлен официально / MForum.ru

01.03. [Новинки] Анонсы: Realme 12+ представлен официально / MForum.ru

01.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Meizu 21 Pro, возможно, последний смартфон Meizu / MForum.ru

01.03. [Новинки] Анонсы: Смарт-часы Oppo Watch X представлены официально / MForum.ru

01.03. [Новинки] Это интересно: Названы лучшие устройства MWC 2024 / MForum.ru

29.02. [Новинки] Анонсы: Energizer Ultimate U660 – складной смартфона за 499 евро / MForum.ru

28.02. [Новинки] Анонсы: Tecno представила смартфоны серии Camon 30 / MForum.ru

28.02. [Новинки] Анонсы: Camon 30 Premier 5G с продвинутой камерой представлен официально / MForum.ru

27.02. [Новинки] Анонсы: iQOO Pad Air и iQOO TWS 2 появятся в продаже 1 марта / MForum.ru

27.02. [Новинки] Анонсы: Раскладной смартфон Nubia Flip 5G оценен в $599 / MForum.ru

27.02. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон Tecno Pova 6 Pro представлен официально / MForum.ru

27.02. [Новинки] Слухи: HMD представит летом раскладушку Barbie и новый телефон Nokia / MForum.ru

27.02. [Новинки] Анонсы: Профессиональный планшет Xiaomi Pad 6S Pro 12.4 представлен официально / MForum.ru

26.02. [Новинки] Анонсы: Флагманский Xiaomi 14 Ultra представлен официально / MForum.ru

© 2003-2019, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Размещение рекламы
Яндекс цитирования Рейтинг@Mail.ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: