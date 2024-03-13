Анонсы: Moto G Power 5G (2024) и Moto G 5G (2024) представлены официально

MForum.ru

Анонсы: Moto G Power 5G (2024) и Moto G 5G (2024) представлены официально

13.03.2024, MForum.ru

Motorola представила два доступных смартфона с поддержкой сетей 5G. Первыми рынками для Moto G Power 5G и Moto G станут США и Канада, где они появятся в конце этого или начале следующего месяца.

Анонсы: Moto G Power 5G (2024) и Moto G 5G (2024) представлены официально

У Motorola Moto G Power 5G (2024) диагональ дисплея увеличена до 6,7 дюйма (это на 0,2 дюйма больше, чем у модели 2023 г.), но это по-прежнему IPS-ЖК-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц.

Анонсы: Moto G Power 5G (2024) и Moto G 5G (2024) представлены официально

Камера получила довольно значительное улучшение: тыловая камера разрешением 50 МП теперь поддерживает оптическую стабилизацию изображения (OIS), а как вспомогательная используется сверхширокоугольная камера разрешением 8 МП с углом обзора 118°. Она же выполняет функцию макрокамеры. Разрешение фронтальной камеры – 16 Мп.

Анонсы: Moto G Power 5G (2024) и Moto G 5G (2024) представлены официально

Основой аппаратной платформы Motorola Moto G Power 5G (2024) стал чипсет Dimensity 7020. Впрочем, это незначительное обновление относительно Dimensity 930, который использовался в прошлогоднем G Power. Зато новинка обзавелась 8 ГБ оперативной памяти (и еще до 8 ГБ виртуальной памяти) и 128 ГБ встроенной памяти UFS 2.2 (плюс слот microSD). ОС - Android 14 из коробки.

Анонсы: Moto G Power 5G (2024) и Moto G 5G (2024) представлены официально

Аккумулятор Motorola Moto G Power 5G (2024) также получил серьезное обновление — емкость 5000 мАч осталась прежней, но скорость проводной зарядки увеличена вдвое до 30 Вт и появилась беспроводная зарядка мощностью 15 Вт (впервые в семействе Moto G).

Также отметим, что обе новинки оснащены стереодинамиками с Dolby Atmos, разъемами для наушников 3,5 мм и поддержкой NFC, которой не было у смартфонов серии прошлого поколения.

Анонсы: Moto G Power 5G (2024) и Moto G 5G (2024) представлены официально

Moto G Power 5G будет доступен у операторов связи США начиная с 22 марта, а в Канаде он появится с 12 апреля. Незаблокированные устройства будут доступны на официальном сайте Motorola.com, Amazon US и Best Buy US с 29 марта по цене 300 долларов США.

Анонсы: Moto G Power 5G (2024) и Moto G 5G (2024) представлены официально

Вторая новинка, Moto G 5G (2024, первый смартфон Motorola, использующий Snapdragon 4 Gen 1 (в модели 2023 года использовался Snapdragon 480+). Это должно обеспечить солидный прирост производительности, хотя эта бюджетная модель 5G по-прежнему оснащена только 4 ГБ оперативной памяти (плюс 4 ГБ дополнительной виртуальной памяти). Объем встроенной памяти составляет 128 ГБ с возможностью расширения картами microSD.

Анонсы: Moto G Power 5G (2024) и Moto G 5G (2024) представлены официально

Дисплей Moto G 5G (2024) очень похож на прошлогодний: 6,6-дюймовый ЖК-дисплей с частотой обновления 120 Гц, но только с разрешением HD+. Камера также не претерпела особых изменений: основной сенсор 50 Мп, вспомогательная макрокамера и 8 Мп фронтальная камера.

Не изменился и аккумулятор: емкость 5000 мАч и проводная зарядка мощностью 18 Вт (прошлогодняя модель имела мощность 15 Вт).

Анонсы: Moto G Power 5G (2024) и Moto G 5G (2024) представлены официально

Стоимость незаблокированного Moto G 5G (2024) в США составит $200, начало продаж 2 мая.

Анонсы: Moto G Power 5G (2024) и Moto G 5G (2024) представлены официально

© Антон Печеровый, MForum.ru , по информации gsmarena.com

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