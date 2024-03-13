Анонсы: Moto G Power 5G (2024) и Moto G 5G (2024) представлены официально

MForum.ru
13.03.2024,
Motorola представила два доступных смартфона с поддержкой сетей 5G. Первыми рынками для Moto G Power 5G и Moto G станут США и Канада, где они появятся в конце этого или начале следующего месяца.
У Motorola Moto G Power 5G (2024) диагональ дисплея увеличена до 6,7 дюйма (это на 0,2 дюйма больше, чем у модели 2023 г.), но это по-прежнему IPS-ЖК-дисплей с разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц.
Камера получила довольно значительное улучшение: тыловая камера разрешением 50 МП теперь поддерживает оптическую стабилизацию изображения (OIS), а как вспомогательная используется сверхширокоугольная камера разрешением 8 МП с углом обзора 118°. Она же выполняет функцию макрокамеры. Разрешение фронтальной камеры – 16 Мп.
Основой аппаратной платформы Motorola Moto G Power 5G (2024) стал чипсет Dimensity 7020. Впрочем, это незначительное обновление относительно Dimensity 930, который использовался в прошлогоднем G Power. Зато новинка обзавелась 8 ГБ оперативной памяти (и еще до 8 ГБ виртуальной памяти) и 128 ГБ встроенной памяти UFS 2.2 (плюс слот microSD). ОС - Android 14 из коробки.
Аккумулятор Motorola Moto G Power 5G (2024) также получил серьезное обновление — емкость 5000 мАч осталась прежней, но скорость проводной зарядки увеличена вдвое до 30 Вт и появилась беспроводная зарядка мощностью 15 Вт (впервые в семействе Moto G).
Также отметим, что обе новинки оснащены стереодинамиками с Dolby Atmos, разъемами для наушников 3,5 мм и поддержкой NFC, которой не было у смартфонов серии прошлого поколения.
Moto G Power 5G будет доступен у операторов связи США начиная с 22 марта, а в Канаде он появится с 12 апреля. Незаблокированные устройства будут доступны на официальном сайте Motorola.com, Amazon US и Best Buy US с 29 марта по цене 300 долларов США.
Вторая новинка, Moto G 5G (2024, первый смартфон Motorola, использующий Snapdragon 4 Gen 1 (в модели 2023 года использовался Snapdragon 480+). Это должно обеспечить солидный прирост производительности, хотя эта бюджетная модель 5G по-прежнему оснащена только 4 ГБ оперативной памяти (плюс 4 ГБ дополнительной виртуальной памяти). Объем встроенной памяти составляет 128 ГБ с возможностью расширения картами microSD.
Дисплей Moto G 5G (2024) очень похож на прошлогодний: 6,6-дюймовый ЖК-дисплей с частотой обновления 120 Гц, но только с разрешением HD+. Камера также не претерпела особых изменений: основной сенсор 50 Мп, вспомогательная макрокамера и 8 Мп фронтальная камера.
Не изменился и аккумулятор: емкость 5000 мАч и проводная зарядка мощностью 18 Вт (прошлогодняя модель имела мощность 15 Вт).
Стоимость незаблокированного Moto G 5G (2024) в США составит $200, начало продаж 2 мая.
© Антон Печеровый,
Публикации по теме:
08.02. [Новинки] Анонсы: Смарт-часы Moto Watch 40 представлены официально / MForum.ru
31.01. [Новинки] Анонсы: Motorola Moto G24 Power представлен официально / MForum.ru
25.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты спецификации Moto G24 Power / MForum.ru
24.01. [Новинки] Анонсы: Moto G04 и Moto G24 представлены официально / MForum.ru
17.01. [Новинки] Анонсы: Moto G Play (2024) представлен официально / MForum.ru
13.03. [Новинки] Анонсы: Moto G Power 5G (2024) и Moto G 5G (2024) представлены официально / MForum.ru
13.03. [Новинки] Анонсы: Vivo Y03 за $85 представлен официально / MForum.ru
12.03. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy M15 получил OLED-дисплей / MForum.ru
12.03. [Новинки] Слухи: Появилась информация о Sony Xperia 1 VI, 5 VI и 10 VI / MForum.ru
11.03. [Новинки] Слухи: Появились подробности о смартфоне Vivo Y03 / MForum.ru
11.03. [Новинки] Анонсы: POCO M6 5G Airtel Locked – самый дешевый 5G-смартфон на индийском рынке / MForum.ru
07.03. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые детали OnePlus 13 / MForum.ru
07.03. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A55 и A35 замечены на рендерах / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Itel Icon 2 – смарт-часы с поддержкой Bluetooth-звонков за $13 / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (2a) с Dimensity 7200 Pro и дизайном Glyph представлен официально / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze Curve 5G с изогнутым AMOLED-экраном представлен официально / MForum.ru
05.03. [Новинки] Слухи: Infinix GT 20 Pro будет основан на SoC Dimensity 8200 / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Infinix Smart 8 Plus оценен всего в 6 999 рупий / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Tecno Spark 20C за 8 999 рупий представлен официально / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Oppo F25 Pro на базе Dimensity 7050 представлен официально / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: Realme 12+ представлен официально / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: Представлен Meizu 21 Pro, возможно, последний смартфон Meizu / MForum.ru
01.03. [Новинки] Анонсы: Смарт-часы Oppo Watch X представлены официально / MForum.ru
01.03. [Новинки] Это интересно: Названы лучшие устройства MWC 2024 / MForum.ru
29.02. [Новинки] Анонсы: Energizer Ultimate U660 – складной смартфона за 499 евро / MForum.ru