Развитие сетей: МегаФон помогает малым операторам подключаться к Антифроду

14.03.2024, MForum.ru

Не секрет, что для ряда небольших операторов связи соблюдение техрегламентов, требующихся для подключения к госплатформе верификации вызовов "Антифрод", это настоящий квест, пройти который сложно и не всем по силам. К счастью для этих операторов, некоторые операторы Б4 готовы предоставить услуги по подключению. В частности, МегаФон. Этот оператор уже подключил через свои облачные сервисы, разработанные X-Labs, 25 региональных и виртуальных операторов. Подключенные компании успешно прошли тестирование в ГРЧЦ и получили соответствующий акт о подключении к платформе, квест пройден! Еще 7 операторов находятся на финальном этапе тестирования.

По данным МегаФон, присоединение к ИС Антифрод большого числа новых участников уже дает ощутимые результаты. Каждый десятый вызов с нумерацией подключенных операторов не прошел проверку и был заблокирован, это были вызовы с использованием подмены номеров.

«Малым операторам облачное подключение позволяет исполнить требования законодательства и при этом обойтись без установки дорогостоящего оборудования, обслуживания его специалистами и постоянной коммуникации с надзорными органами. Кроме того, присоединение к ИС «Антифрод» новых участников повышает и общую эффективность защиты телефонных звонков для всех игроков отрасли, поскольку пока к «Антифроду» не подключены все операторы-владельцы мобильной нумерации, у злоумышленников остается возможность звонить с подменой номера», — поясняет директор по предотвращению мошенничества и потерь доходов МегаФона Сергей Хренов.

Мошенники пробуют облачное решение МегаФон на прочность, например, в один день, всего за несколько часов злоумышленники пытались совершить около полумиллиона звонков из-за границы, используя пул из 12 тысяч номеров одного из операторов, который подключился к антифроду через МегаФон. Интенсивность трафика в отдельные периоды превышала 100 вызовов в секунду. Платформа успешно справилась с блокировкой всех этих попыток. Несмотря на это, атаки не завершаются, мошенники продолжают тратить усилия на попытки использования защищенных номеров, хотя и не достигают успеха.

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теги: МегаФон антифрод B2B

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