Развитие сетей: МегаФон в Новосибирской области - 4G/LTE усилено на правом берегу Новосибирска

25.04.2024, MForum.ru

МегаФон сообщает, что в рамках модернизации сети в Новосибирске дополнительное оборудование развернуто в местах с повышенным абонентским трафиком в Железнодорожном, Дзержинском и Октябрьском районах города.





Развернуто несколько новых базовых станций, а также умощнена сеть LTE на значительной территории, улучшения затронули, в частности, indoor покрытие.

По данным оператора, улучшение качества услуг ощутили абоненты в жилых микрорайонах и парках, офисных и торговых центрах, магазинах и кафе, государственных, медицинских и образовательных учреждениях. На всей территории покрытия в Новосибирске поддерживается услуга VoLTE.

«Компания продолжает закрывать «белые пятна» на цифровой карте Новосибирска. Регулярный мониторинг мобильной активности и обратная связь от наших пользователей помогают нам принимать наиболее эффективные с технической точки зрения решения, уделять внимание тем локациям, где спрос растет особенно интенсивно. Такой подход обеспечивает стабильную работу сотен тысяч абонентских устройств в условиях постоянного роста интернет‑трафика – с начала года жители и гости города-миллионника «прокачали» в два раза больше данных, чем за аналогичный период прошлого года», – рассказал директор МегаФона в Новосибирской области Денис Трофимчук.

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теги: развитие сетей МегаФон Новосибирская область

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