Развитие сетей: МегаФон в Костромской области - в поселках под Костромой ускорили интернет

06.05.2024, MForum.ru

Как сообщает МегаФон, новые объекты связи 4G/LTE оператора появились в шести поселках, расположенных в Костромском районе. В этих населенных пунктах проживает около 10 тысяч человек. Во время дачного сезона численность жителей вырастает примерно вдвое.

Караваево – один из двух крупнейших поселков Костромской области с численностью населения около 7 тысяч жителей. В зону цифровых улучшений попали не только такие объекты социального назначения как школа, почта и детский сад, но и садовые товарищества, расположенные рядом с поселком – «Шувалово», «Здоровье», «Механизатор», «Ручеек» и «Караваево-1».

Улучшение связи можно ощутить и в поселках Фанерник, Апраксино, Кирово и Колебино, расположенных на автотрассах внутриобластного значения. В 1q2024 потребление трафика в этих поселках выросло почти на 10%.

Улучшено покрытие 4G/LTE в деревне Зубино, причем улучшение, по данным МегаФон, можно ощутить и в соседних населенных пунктах - Поддубное, Нажерово, Катино и Турабьево.

«Мы видим большой спрос на загородный отдых в летний период, возросший еще со времен пандемических ограничений. Поэтому МегаФон активно развивает сеть в регионе, всего за первый квартал этого года мы построили и модернизировали базовые станции в 50 малых населенных пунктах, расположенных в разных уголках области», – комментирует Александр Мартынов, директор МегаФона в Костромской области.

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теги: развитие сетей Костромская область МТС

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