Анонсы: Google анонсирует Pixel 8a с ценой от 499 долларов

08.05.2024, MForum.ru

Google наконец-то рассекретила Pixel 8a, новейшее устройство A-серии и самый доступный вариант в линейке Pixel 8.

По сравнению с предшественником, Pixel 8a получил обновленный дизайн, который соответствует новым Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Квадратные края исчезли, их заменили закругленные углы. Пластиковая задняя панель и алюминиевая рамка имеют гладкую матовую текстуру, а передняя панель покрыта стеклом Corning Gorilla Glass 3. Pixel 8a защищен от пыли и влаги в соответствии с классом IP67, а Google заявляет, что новинка представляет собой самый прочный телефон A-серии на данный момент.

Pixel 8a оснащен новым 6,1-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1080 x 2400 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Яркость дисплея может достигать 1400 нит при воспроизведении HDR-контента с максимальной яркостью 2000 нит.

Pixel 8a получил сдвоенную камеру на задней панели, состоящую из основной камеры разрешением 64 МП (f/1.89) и сверхширокоугольной камеры разрешением 13 МП (f/2.2). На передней панели размещане 13-мегапиксельная камера (f/2.2). Все камеры способны снимать видео 4K со скоростью 30 кадров в секунду, а для основной камеры значение fps вырастает до 60 кадров в секунду.

Также доступна замедленная съемка астрофотографии, замедленную съемку со скоростью 240 кадров в секунду, объединенную стабилизацию видео, кинематографическое панорамирование, 5-кратный цифровой зум и оптическую стабилизацию изображения на основной широкоугольной камере. Что касается функций программного обеспечения доступны: Magic Editor, Best Take, Magic Eraser, Photo Unblur, Face Unblur, Real Tone, Top Shot, Live HDR+ и Ultra HDR.

Pixel 8a базируется на чипсете Google Tensor G3 с сопроцессором безопасности Titan M2. Дополняют чипсет 8 ГБ памяти LPDDR5x и 128 ГБ или 256 ГБ встроенной памяти типа UFS 3.1.

За автономность отвечает аккумулятор емкостью 4492 мАч, который, по утверждению Google, обеспечивает более 24 часов автономной работы. Имеется проводная быстрая зарядка мощностью 18 Вт и поддержка беспроводной зарядки Qi.

Pixel 8a будет поставляться с Android 14 из коробки. Как и другие устройства Pixel 8, Pixel 8a будет получать семь лет обновлений ОС, безопасности и Feature Drop. Телефон также получит другие эксклюзивные функции Google, такие как Circle для поиска, Pixel Call Assist, Audio Emoji и Gemini.

Также в активе новинки присутствуют стереодинамики, датчик отпечатков пальцев на дисплее, подключение Wi-Fi 6e, Bluetooth 5.3 и USB 3.2, NFC и поддержку двух SIM-карт (nano + eSIM).

Цена Pixel 8a составляет 499 долларов США за модель со 128 ГБ встроенной памяти и 559 долларов США за модель с 256 ГБ встроенной памяти. Предварительные заказы в США уже принимаются, старт отгрузок – 14 мая.>