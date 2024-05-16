Развитие сетей: МегаФон в Костромской области - улучшена связь в Макарьеве и Мантурово на автотрассе Кострома-Пермь

MForum.ru

Развитие сетей: МегаФон в Костромской области - улучшена связь в Макарьеве и Мантурово на автотрассе Кострома-Пермь

16.05.2024, MForum.ru

МегаФон сообщает о модернизации инфраструктуры 4G/LTE в райцентрах Костромской области - в Макарьеве и Мантурове, расположенные на федеральной автотрассе Кострома-Пермь. Средняя скорость передачи данных выросла на 25%.

 

 

Макарьево - небольшой городок на юго-востоке Костромской области, примечательный монастырем XV века. Изменения затронули жилые кварталы города с малоэтажной застройкой, улицы Комсомольскую, Шоссейную, Дорожную, Площадную и другие.

Новые объекты связи появились и в городке Мантурово на реке Унжа, известном лесоперерабатывающими предприятиями и сыродельным комбинатом. Стабильным сигналом и и покрытием 4G/LTE обеспечены жители окраины города - микрорайон Шанхай, а также район улиц Новокомсомольская, 8-го марта, Советской, Садовой и Дачной.

 

 

«Цифровые улучшения затронули жилые массивы с частной застройкой, участки федеральной дороги, множество объектов социального значения — детские и спортивные школы, гостиницы и магазины. Высокочастотный диапазон обеспечивает увеличенную скорость сигнала до 30Мбит/с и повышенную пропускную способность сети. Это позволяет жителям райцентров комфортно пользоваться всеми цифровыми сервисами», — комментирует Александр Мартынов, директор МегаФона в Костромской области.

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теги: МегаФон развитие сетей Костромская область

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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