Анонсы: Vivo TWS 3e – недорогие наушники с шумоподавлением

MForum.ru
09.08.2024,
Компании Vivo выпустила новую модель TWS-наушников – Vivo TWS 3e. Новинка представляет собой недорогие наушники с шумоподавлением 30 дБ (для справки, более дорогие модели часто превышают 40 дБ).
Каждый наушник оснащен одним 11-миллиметровым динамическим драйвером, функцией AI Call Noise Reduction, сквозным воздуховодом для минимизации резонанса и функцией Wind Noise Reduction.
Наушники Vivo TWS 3e могут работать до 8,5 часов на одной зарядке с включенным шумоподавлением и 10,5 часов с выключенным шумоподавлением. Благодаря кейсу общее время работы от одной зарядки составляет 36 часов с включенным шумоподавлением и 42 часа с выключенным шумоподавлением. Десятиминутная зарядка обеспечивает три часа воспроизведения.
vivo TWS 3e обеспечивают низкую задержку 88 мс (актуально для игр), подключение двух устройств, Google Fast Pair, Bluetooth 5.3, датчик износа и интеллектуальное сенсорное управление. Класс защиты от пыли и брызг - IP54.
Vivo TWS 3e оценены в 1899 индийских рупий и будут доступны в интернет-магазине Vivo в Индии, а также на Flipkart.
© Антон Печеровый,
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