Развитие сетей: МТС в Красноярском крае - сеть LTE развернута в поселках Артюгино, Чулым и Предивинск

MForum.ru
15.08.2024,
МТС сообщает о запуске нового телеком-оборудования в трех населенных пунктах Красноярского края - поселках Артюгино, Чулым и Предивинск. В результате доступ к голосовой связи и мобильному интернету МТС получили около 3 тысяч жителей региона.
В Артюгино, Богучанского района, в зоне покрытия сети 4G/LTE средняя общеобразовательная школа, детский сад, фельдшерско-акушерский пункт, библиотеку, дом культуры и почту.
Установлено дополнительное телеком-оборудование МТС в поселке Предивинск Большемуртинского района (назван по имени протекающей рядом реки Предивная). В зоне покрытия сети МТС LTE - порядка 1500 жителей.
МТС модернизировала сеть также в поселке Чулым Новоселовского района. В зоне покрытия - порядка 700 человек.
«Мы продолжаем развивать сеть в малых населенных пунктах Красноярского края и уверены, что доступ к современным цифровым сервисам должен быть у всех жителей второго по площади в России региона, независимо от того, где конкретно живут наши абоненты. Так, ранее мы присоединили к сети еще 26 малых населённых пунктов — связь и мобильный интернет МТС появились в небольших посёлках края, в каждом из которых проживает от 100 до 450 человек. Мы продолжим работать над качеством связи как в городах, так малых поселениях, чтобы жители региона могли иметь равный доступ к цифровым технологиям», — рассказал директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.
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теги: МТС развитие сетей Красноярский край
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