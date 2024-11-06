Спутниковая связь: Запущено 24 спутников SITRO-AIS производства Спутникс

MForum.ru
06.11.2024,
Запущено 24 спутников SITRO-AIS производства Спутникс с космодрома Восточный ракетой Союз-2.1б в рамках миссии Ионосфера-М №1 и №2. Также запущено 4 спутника научно-образовательного проекта Space-π, организатором которого выступает Фонд содействия инновациям.
Спутники SITRO-AIS выведены на орбиту по достижении высот 500 км и 600 км и взяты на управление.
Спутники SITRO-AIS предназначены для спутникового мониторинга судоходства в Мировом океане, они оснащены аппаратурой для приема и передачи сигналов системы автоматической идентификации (АИС), которые устанавливаются на морских судах для их позиционирования.
Ранее компания уже вывела на орбиту еще 28 спутников, так что если проверка вновь выведенных аппаратов завершится успешно, размер группировки АИС вырастет до 52 спутников.
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теги: спутниковая связь Россия АИС AIS Спутникс
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