Слухи: Google отменяет Pixel Tablet 3

MForum.ru
21.11.2024,
В 2019 году компания Google уже отказывалась от выпуска планшетов, взяв паузу до 2022 года, когда был представлен Pixel Tablet. Но сейчас компания снова может взять паузу в выпуске устройств этого форм-фактора.
Согласно новому отчету, предположительно поступившему от «нескольких отраслевых источников, близких к проекту», Google решила отменить разработку Pixel Tablet 3, имеющего внутреннее кодовое название Kiyomi. Решение, по-видимому, было принято на прошлой неделе, когда об этом узнали все вовлеченные команды. Люди, работавшие над Pixel Tablet 3, были переведены на другие проекты в Google.
Похоже, предстоящий Pixel Tablet 2 станет последним планшетом Google, по крайней мере, на некоторое время. Хорошей новостью является то, что у него может быть официальный чехол-клавиатура с первой партии, в отличие от его предшественника.
Эта новость ясно показывает, что для Google все не просто области планшетов. Компания странным образом уклонилась от интеграции в Android полезных функций, специфичных для планшетов. Что и позволило Apple фактически захватить весь рынок.
Впрочем, есть новости и о будущем слиянии Chrome OS и Android с выпуском ноутбука на базе этой версии ОС. Таким образом, отказ от Pixel Tablet 3 может свидетельствовать о том, что в перспективе появится новый планшет Google, который будет базироваться на этой версии ОС, но время этого продукта еще не пришло.
© Антон Печеровый,
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