Тесты: Фиксированный ШПД от МТС признан самым быстрым в Перми

02.12.2024, MForum.ru

Такой вывод представило агентство Telecom Daily по итогам исследования услуг ШПД в Перми. Сравнивались данные, полученные в четырех крупнейших ШПД-сетях Перми: Ростелеком, МТС, ЭР-Телеком, Билайн.

Среднее значение пинга - 90.3 мс. Лучший пинг был в сети МТС - 50.8 мс; ЭР-Телеком - 51.8 мс; Ростелеком - 76.2 мс, Билайн - 182.4 мс.





DL

По скорости в направлении "вниз" - среднее значение это 37.5 Мбит/с У МТС - 56.2 Мбит/c; ЭР-Телеком - 43.6 Мбит/c; Ростелеком - 38.1 Мбит/с; Билайн - 11.9 Мбит/с.

Пиковые скорости DL - ЭР-Телеком - 643 Мбит/с; МТС - 357 Мбит/c; Ростелеком - 337.7 Мбит/с; Билайн - 101.2 Мбит/с.

UL

По скорости в направлении "вверх" - среднее значение это 43.1 Мбит/с У Эр-Телеком - 61.3 Мбит/c; МТС - 55.6 Мбит/c; Ростелеком - 47.8 Мбит/с; Билайн - 7.7 Мбит/с.

Пиковые скорости DL - Ростелеком - 281.3 Мбит/с; МТС - 245 Мбит/c; ЭР-Телеком - 230.4 Мбит/с; Билайн - 81.4 Мбит/с.

В итоге Telecom Daily поставило МТС на первое место в интегральном рейтинге с 17 баллами, на втором месте - ЭР-Телеком - 16 баллов; Ростелеком - 12 баллов; Билайн - 5 баллов.

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теги: МТС фиксированный доступ фиксированный ШПД тесты Пермский край

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