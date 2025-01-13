ЦОД ИИ: HPE получила заказ объемом в $1 млрд на сервера, предназначенные для платформы X

13.01.2025, MForum.ru

Цифра, конечно, впечатляющая даже по меркам быстро растущего рынка ИИ-серверов. В конкурсе кроме HPE участвовали Dell и Supermicro - для них выигрыш HPE, это существенная потеря.

Если предположить что речь идет о серверах на базе GPU Nvidia Blackwell, покупатель может получить кластер серверов ИИ объемом порядка 10 тысяч GPU. Это соответствует производительности до 90 FP4 ExaFLOPS и 45 INT8/FP8 ExaTOPS. Это, впрочем, пока что лишь гипотезы, в сообщениях СМИ я не встречал описаний конфигураций закупаемых серверов.

Ранее компания приобретала специализированные серверы у компаний MiTAC (Tyan), Supermicro и Wiwynn. Впрочем, с 2022 году компания перестала закупать серверы у MiTAC (Tyan) и Wiwynn.

Кроме того, не так давно ИИ проект И.М. xAI заключил с Dell контракт на создание суперкомпьютера Colossus для ИИ мощностью 100 тысяч GPU Nvida H100.

По материалам Tom's Hardware

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теги: ЦОД ИИ

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