Слухи: Раскрыта толщина складного смартфона Oppo Find N5

16.01.2025, MForum.ru

В следующем месяце Oppo готовится выпустить Find N5. Ожидается, что новинка станет самым тонким складным смартфоном на рынке. Менеджер по продукции Oppo Find Series Чжоу Ибао поделился видео, в котором несколько предметов демонстрируют тонкость устройства.

Согласно демонстрациям, Oppo Find N5 будет немного толще четырех китайских удостоверений личности и примерно такой же толщины, как две монеты достоинством 1 CNY и 39 липких заметок. Таким образом, можно сделать вывод, что толщина Find N5 составит порядка 4 мм. Напомню, сейчас самым тонким складным телефоном на рынке является Honor Magic V3, толщина которого в разложенном состоянии составляет 4,35 мм.

В связанных новостях китайский информатор Experience More поделился рендером камеры Find N5. Оppo Find N5 может иметь тот же дизайн и параметры камер, что и у OnePlus 13 – три модуля камеры со светодиодной вспышкой, разделенной в правом нижнем углу. Информатор также упомянул, что островок камер будет немного выступать из корпуса телефона.

OnePlus 13