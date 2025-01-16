Слухи: Раскрыта толщина складного смартфона Oppo Find N5

MForum.ru
16.01.2025,
В следующем месяце Oppo готовится выпустить Find N5. Ожидается, что новинка станет самым тонким складным смартфоном на рынке. Менеджер по продукции Oppo Find Series Чжоу Ибао поделился видео, в котором несколько предметов демонстрируют тонкость устройства.
Согласно демонстрациям, Oppo Find N5 будет немного толще четырех китайских удостоверений личности и примерно такой же толщины, как две монеты достоинством 1 CNY и 39 липких заметок. Таким образом, можно сделать вывод, что толщина Find N5 составит порядка 4 мм. Напомню, сейчас самым тонким складным телефоном на рынке является Honor Magic V3, толщина которого в разложенном состоянии составляет 4,35 мм.
В связанных новостях китайский информатор Experience More поделился рендером камеры Find N5. Оppo Find N5 может иметь тот же дизайн и параметры камер, что и у OnePlus 13 – три модуля камеры со светодиодной вспышкой, разделенной в правом нижнем углу. Информатор также упомянул, что островок камер будет немного выступать из корпуса телефона.
OnePlus 13
© Антон Печеровый,
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