Спутниковая связь: Starlink предложил австралийцам тариф с 5ГБ за $9 в месяц

MForum.ru
17.01.2025,
Это дешевый резервный вариант, но он может дорого обойтись, если абонент забудет отключить спутниковый доступ, исчерпав лимит.
Starlink начал предлагать в Австралии ежемесячный тариф за 15 австралийских долларов (US$9) для существующих пользователей. Это гигантская скидка относительно стандартной для Австралии ежемесячной платы в A$139 (около US$86), но с лимитом в 5 ГБ. Если нужны дополнительные данные, то их можно докупать в роуминге по US$1,86 за ГБ, что позволяет использовать Starlink во многих странах. Кроме того, у компании есть тариф с 50 ГБ данных в роуминге за $50 в месяц.
Новое предложение доступно только для существующих пользователей.
Пользователи встретили новое предложение критикой, указывая на то, что среднее потребление мобильных данных сейчас составляет порядка 30 ГБ в месяц на человека. С другой стороны, давайте не забывать, что речь идет о возможности получить мобильный интернет-доступ там, где нет других доступных альтернатив. А еще в ситуациях, когда, например, возникает перебой с получением доступа, например, в сети фиксированного доступа. То есть это может быть резервным вариантом.
По материалам Tom's hardware
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теги: спутниковая связь Австралия Starlink
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