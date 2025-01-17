Спутниковая связь: Starlink предложил австралийцам тариф с 5ГБ за $9 в месяц

17.01.2025, MForum.ru

Это дешевый резервный вариант, но он может дорого обойтись, если абонент забудет отключить спутниковый доступ, исчерпав лимит.

Starlink начал предлагать в Австралии ежемесячный тариф за 15 австралийских долларов (US$9) для существующих пользователей. Это гигантская скидка относительно стандартной для Австралии ежемесячной платы в A$139 (около US$86), но с лимитом в 5 ГБ. Если нужны дополнительные данные, то их можно докупать в роуминге по US$1,86 за ГБ, что позволяет использовать Starlink во многих странах. Кроме того, у компании есть тариф с 50 ГБ данных в роуминге за $50 в месяц.

Новое предложение доступно только для существующих пользователей.

Пользователи встретили новое предложение критикой, указывая на то, что среднее потребление мобильных данных сейчас составляет порядка 30 ГБ в месяц на человека. С другой стороны, давайте не забывать, что речь идет о возможности получить мобильный интернет-доступ там, где нет других доступных альтернатив. А еще в ситуациях, когда, например, возникает перебой с получением доступа, например, в сети фиксированного доступа. То есть это может быть резервным вариантом.

По материалам Tom's hardware

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теги: спутниковая связь Австралия Starlink

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