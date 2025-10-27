Микроэлектроника: 2нм – не только размеры узлов имеют значение

MForum.ru
27.10.2025,
Сейчас Россия покупает растровые электронные микроскопы за рубежом, что позволяет говорить о зависимости от импорта. В Нанотронике (ГК Элемент) разработали действующий макет и ведут его тесты с планами готовности коммерчески доступных образцов в 2026-2027 году, - рассказал CNews.
Интересно, что разработка идет на средства Элемента, причем разработчики ставят перед собой цель добиться того, чтобы цена изделия оказалась на уровне популярных аналогов из Китая – это, как ожидают в компании, позволит заняться импортзмещением зарубежных РЭМ российской разработкой. Среди потенциальных покупателей – университеты, отраслевые ИИ и производства полупроводников. В Нанотронике нацеливаются и на зарубежные рынки.
Макет включает систему загрузки и выгрузки пластин, вакуумный стол для перемещений и позиционирования пластины. В разработку входят и АСУ для управления составными частями и обработки данных. Установка позволит использовать различные типы катодов – на вольфраме и гексабориде лантана, что должно снизить стоимость ее эксплуатации потребителями.
теги: электронное оборудование приборы
