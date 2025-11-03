Микроэлектроника: На Тайване одобрили строительство фаба TSMC под техпроцесс 1.4нм

MForum.ru
03.11.2025,
Компания TSMC получила необходимые разрешения на строительство в рамках своих планов по созданию фабрики, которая сможет создавать полупроводниковые структуры на пластинах A14 в Тайчжуне. Ожидается, что строительство начнется в самое ближайшее время. Об этом сообщает Taipei Times.
Строиться будет не только фабрика и три офисных здания, но и коммунальная станция, которая обеспечит необходимую для фабрики воду и электроэнергию. Как ожидается, переход от 2нм к 1.4нм обеспечит выигрыш в быстродействии микросхем примерно на 15% при равной потребляемой мощности. А если в приоритете - сокращение энергопотребления, то при равной производительности чип 1.4нм обеспечит выигрыш в 30% в потребляемой мощности.
Правительство города Тайчжун заявило, что новый завод TSMC, как ожидается, будет генерировать 485,7 млрд новых тайваньских долларов ($15,85 млрд) в год с точки зрения объема производства и создания около 4500 рабочих мест.
Массовое производство по техпроцессу A14 ожидается в конце 2028 года. Уже начался набор персонала на новый объект.
Прогнозная оценка расходов TSMC на строительство и запуск производства на новом фабе - $49 млрд.
