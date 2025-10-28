Российская электроника: Yadro объявляет о начале серийных продаж ПК Kvarda Tau mini в форм-факторе Ultra Small

28.10.2025, MForum.ru

Несмотря на компактные габариты (209 х 57 х 189 мм) и вес 1.55 кг, ПК предназначен для решения широкого круга офисных задач в сегментах B2B и B2G. Производитель заявляет возможность работы с конфиденциальными данными в финсекторе и в госучреждениях, а также возможность интеграции с системами управления на промышленных предприятиях и т.п.

В основе ПК - чипсет Intel B760, поддерживающий процессоры 12-14 поколений (Core i3/i5/i7, Celeron, Pentium с сокетом LGA1700) и до 64 ГБ оперативной памяти DDR4. Устройство оснащено высокоскоростным Ethernet 2,5 Гб/с, поддерживает до двух накопителей M.2 NVMe SSD и один 2,5" SATA SSD (опционально).

В плане интерфейсов у ПК есть 9 USB-портов (фронтальные: 2 × USB-A 3.2 Gen 1 (до 5 Гбит/с), 2 × USB-A 2.0 (до 480 Мбит/с), USB-C 3.2 Gen 2 (до 10 Гбит/с), на задней панели - 4 × USB-A 3.2 Gen 2 (до 10 Гбит/с), 2.5G Ethernet LAN, DisplayPort 1.4 (DP++), HDMI 2.0, VGA, Line Out, Mic In, RS-232 (опция), основные видеовыходы (HDMI, Display Port, VGA), аудиоразъемы и опциональные. Предусмотрена возможность крепления на VESA mount 100x100.

Повышенный уровень безопасности призван обеспечить собственный KvadraBIOS с возможностью быстрого восстановления из резервной копии, наличию датчика вскрытия корпуса, навесного замка и Kensington Lock. Устройство поддерживает российские ОС Astra Linux, ОС «Альт», РЕД ОС, а также ПАК Соболь и АМДЗ Аккорд (подтверждено сертификатами).

Мини-ПК TAU mini внесен в Единый реестр российской электронной продукции Минпромторга и имеет подтвержденное производство на территории Российской Федерации в соответствии с требованиями регулятора. Продукт доступен для заказа с возможностью кастомизации конфигурации под требования заказчика.

Первая партия мини-ПК Kvadra (1129 шт.) уже была поставлена «Росгосстраху» для 30 филиалов, - знают Ведомости. Российский рынок десктопных ПК в 2024 г. составил примерно 60 млрд руб. в корпоративном сегменте, оценивают в Yadro. На долю сегмента мини-ПК приходится 10-15% в деньгах и 20-25% в штуках. По оценке ITResearch в 2024 году российский рынок ПК представлял собой 6.9 млн штук (настольных ПК и ноутбуков), +2.4% гг. Мини ПК конкурируют не только с десктопами, но и с системами, где рабочие места (дисплей и клавиатура с мышью) удаленно подключены к виртуальному компьютеру на сервере компании. Мини ПК в России также производят такие компании как Гравитон, Аквариус и ICL.

--

За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: российские ПК ультракомпактные вычислительная техника

--