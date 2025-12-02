Микроэлектроника: Очередной стартап по разработке чипов, очередные $100 млн на волне спроса на ИИ

02.12.2025, MForum.ru

Axiado, стартап, разрабатывающий чип для управления платой в серверах ИИ, сообщил о привлечении $100 млн для разработки чипа ИИ. Но это не очередной "убийца Nvidia", это нечто вспомогательное, но, возможно, весьма полезное. Об этом сообщает Reuters.

В ЦОД с ИИ, тысячи мощных серверов должны работать вместе, решая задачи обучения моделей. Это требует их координации по внутренней сети. Для этого серверы содержат несколько микросхем, которые должны обрабатывать поступающие инструкции, управляя платами сервера. Кроме того, нужно решать проблемы кибербезопасности.

Axiado работает над тем, чтобы заменить эти несколько микросхем одной, причем меньшей по размеру, что обеспечивает экономию места на плате, где растет площадей из-за внедрения систем жидкостного охлаждения.

Чип Axiado - это тоже ИИ-чип. Он запоминает, как выглядит нормальное поведение сервера при запуске на нем определенной программы. В дальнейшем он замечает малейшие отклонения от паттерна, которые могут свидетельствовать, например, об угрозах кибербезопасности.

Чип Axiado может взять на себя и управление системой охлаждения, ее мощностью, что как ожидается, может дать до 50% экономии энергии, используемой для охлаждения.

Уже только этого, если это правда, достаточно, чтобы к стартапу проявили интерес.

💎 Проект Axiado – хорошая иллюстрация того, что на волне бума инвестиций в ИИ финансируются не только производители вычислительных чипов, но и стартапы, оптимизирующие вспомогательные функции. Основной вызов для Axiado — не технология, а внедрение. Серверный рынок консервативен, а чтобы чип стал стандартом, требуется его интеграция в платформы крупных производителей (например, Supermicro, Dell) и поддержка со стороны экосистемы.

