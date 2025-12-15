Микроэлектроника: Компания Rapidus привлекает кредиты на $13 млрд и новых инвесторов

MForum.ru
15.12.2025,
Как сообщает Mobile World Live, три крупнейших японских банка обсуждают возможность предоставления кредитов на сумму $12.8 млрд. Кроме того, Rapidus планирует привлечь $834 млн новых инвестиций от таких компаний, как Canon и Kyocera.
Rapidus стремится возродить внутреннее производство передовых микросхем и конкурировать с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company и Samsung. Компания представила в Министерство экономики, торговли и промышленности Японии план, в котором подробно изложена цель достижения операционной прибыльности примерно к 2030 финансовому году. Производитель микросхем планирует начать массовое производство передовых 2-нм чипов в 2027 финансовом году.
В июле 2025 года компания начала прототипирование 2-нм транзистора с затвором, охватывающим всю поверхность кристалла, на новом производственном предприятии.
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: микроэлектроника производство микросхем Rapidus Япония
--
Публикации по теме:
29.11. [Новости компаний] Микроэлектроника: Планы японской Rapidus на 1.4 нм / MForum.ru
21.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: Socionext собирается разработать чиплетный процессор ЦОД класса, который можно будет производить в Японии по техпроцессу 2нм / MForum.ru
13.11. [Новости компаний] Микроэлектроника: Япония представила план на $65 млрд для поддержки отечественной индустрии микроэлектроники / MForum.ru
11.04. [Новости компаний] Микроэлектроника: Япония видит возможности для расширения сотрудничества с США в области чипов следующего поколения / MForum.ru
09.04. [Новости компаний] Микроэлектроника: TSMC в Японии. Битва друзей за кадры микроэлектроники / MForum.ru
15.12. [Новинки] Анонсы: В Европе дебютирует бюджетный 5G-планшет от ZTE / MForum.ru
15.12. [Новинки] Компоненты: Samsung делает ставку на Exynos 2600 и 2 нм техпроцесс / MForum.ru
14.12. [Новинки] Слухи: В Oppo в Find X9 Ultra появится второй 200 Мп сенсор? / MForum.ru
12.12. [Новинки] Слухи: Motorola готовит ультрафлагман Moto X70 Ultra / MForum.ru
12.12. [Новинки] Слухи: Apple готовит серьезное обновление линейки iPad / MForum.ru
11.12. [Новинки] Слухи: Раскрыты характеристики компактного флагмана OnePlus 15T / MForum.ru
11.12. [Новинки] Слухи: Утечка раскрыла характеристики и дату выхода Oppo Reno 15c / MForum.ru
11.12. [Новинки] Слухи: Google Pixel 10a будет похож на Pixel 9a / MForum.ru
10.12. [Новинки] Анонсы: Infinix представил планшет XPad Edge с большим экраном и емкой АКБ / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Lava представила Play Max с чистым Android и чипом для игр за $145 / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Poco представила в Индии доступный смартфон с поддержкой 5G и емкой батареей / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Lite с АКБ емкостью 7500 мАч представлен официально / MForum.ru
09.12. [Новинки] Анонсы: Oppo представила смартфон A6L с защитой IP69 и батареей 7000 мАч / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: OnePlus Ace 6T – флагман для геймеров с рекордной батареей и чипом 3 нм / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: Oppo A6x в вариантах 4G и 5G представлен официально / MForum.ru
08.12. [Новинки] Анонсы: Jolla Phone на Sailfish OS представлен официально / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Realme представила в Индии Watch 5 с обновленным дизайном и независимым GPS за $49 / MForum.ru
05.12. [Новинки] Анонсы: Realme P4x представлен официально / MForum.ru
04.12. [Новинки] Анонсы: HMD представила новые кнопочные телефоны / MForum.ru
04.12. [Новинки] Анонсы: Samsung представляет в Индии доступный планшет для развлечений и учебы – Galaxy Tab A11 / MForum.ru