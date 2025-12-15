Микроэлектроника: Компания Rapidus привлекает кредиты на $13 млрд и новых инвесторов

15.12.2025, MForum.ru

Как сообщает Mobile World Live, три крупнейших японских банка обсуждают возможность предоставления кредитов на сумму $12.8 млрд. Кроме того, Rapidus планирует привлечь $834 млн новых инвестиций от таких компаний, как Canon и Kyocera.

Rapidus стремится возродить внутреннее производство передовых микросхем и конкурировать с Taiwan Semiconductor Manufacturing Company и Samsung. Компания представила в Министерство экономики, торговли и промышленности Японии план, в котором подробно изложена цель достижения операционной прибыльности примерно к 2030 финансовому году. Производитель микросхем планирует начать массовое производство передовых 2-нм чипов в 2027 финансовом году.

В июле 2025 года компания начала прототипирование 2-нм транзистора с затвором, охватывающим всю поверхность кристалла, на новом производственном предприятии.

теги: микроэлектроника производство микросхем Rapidus Япония

