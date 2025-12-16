Спутниковая связь: Компания Beeline Kazakhstan совершила первый звонок через Starlink в Центральной Азии

16.12.2025, MForum.ru

Оператор Beeline Kazakhstan (Veon) осуществил мобильный звонок через спутник, используя технологию Starlink Direct-to-Direct (D2D). Об этом сообщает Mobile World Live.

В ходе полевых испытаний в Акмолинской области генеральный директор Beeline Kazakhstan Евгений Настрадин и заместитель премьер-министра Казахстана Жаслан Мадиев успешно совершили аудиозвонок через WhatsApp генеральному директору Veon Group Каану Терзиоглу, используя стандартный смартфон 4G с SIM-картой Beeline. Они также обменялись SMS-сообщениями и сообщениями WhatsApp через спутниковую связь.

Мадиев заявил, что эта технология окажется решающей для национальной устойчивости, позволяя оставаться на связи «в местах, где традиционная инфраструктура недоступна: в горах, степи, лесах и на больших расстояниях».

«Для нашей страны, учитывая ее географическое положение, это больше, чем просто удобство – это важная мера безопасности», – добавил он.

Это уже вторая страна, где дочерние компании Veon запускают услуги D2D на базе сети Starlink. Компания Beeline Kazakhstan планирует внедрить услугу D2D от Starlink для клиентов, начиная с SMS-сообщений, в 2026 году, при условии получения необходимых разрешений от регулирующих органов Казахстана.

теги: спутниковая связь Казахстан Starlink сотово-спутниковая D2D direct-to-device сотово-спутниковая связь

