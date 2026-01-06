IoT: Sony внедряет eRedCap в микросхемы Altair для IoT

06.01.2026, MForum.ru

Полупроводниковое подразделение Sony заявило о намерении сделать технологию eRedCap основой для IoT-устройств, работающих на микросхемах Altair. Об этом сообщает Mobile World Live.

Что такое eRedCap

eRedCap (enhanced Reduced Capability) — это спецификация 5G (для 5G SA), разработанная для экономичных IoT‑устройств и сценариев, где не требуется полная пропускная способность и функциональность стандартного 5G. eRedCap обеспечивает более высокие скорости передачи данных (до 10 Мбит/с) и меньшую задержку, если сравнивать с NB-LTE и LTE-M, оставаясь экономичным и энергоэффективным.

eRedCap не требует полной функциональности 5G, что делает его дешевле и проще для массового IoT. eRedCap — дальнейшее упрощение и удешевление RedCap (например, снижена полоса пропускания и число антенн, в частности, достаточно одной антенны). Для работы eRedCap достаточно всего 5 МГц. Обеспечивается низкая задержка, при этом время ожидания (в терминах DRX может достигать 2.9 часов вместо нескольких секунд у традиционных терминалов). Коммерческое внедрение ожидается: с 2026 года.

Зачем Sony eRedCap

В Sony Semiconductor Israel утверждают, что нет сомнений в том, что eRedCap станет ключевым компонентом в сегменте IoT в будущем: «Она обеспечивает производительность, необходимую для подключенных устройств завтрашнего дня».

Sony заявляет, что eRedCap становится необходимым для IoT-устройств, работающих в областях, выходящих за рамки традиционных трекеров, счетчиков и инфраструктуры безопасности на основе LPWA. Впрочем, вряд ли можно ожидать, что eRedCap в обозримом будущем вытеснит другие устройства LPWA.

Компания Sony пояснила, что спецификации, включенные в 3GPP Release-18, создают «новую золотую середину между передовыми технологиями 5G и узкополосным IoT». Отмечено, что Half Duplex FDD (HD-FDD) «становится предпочтительным вариантом развертывания» для устройств eRedCap, поскольку он «лучше соответствует» требованиям проектирования, включая низкую стоимость и энергопотребление, а также длительный срок службы благодаря «более простой конструкции радиочастотного тракта и лучшему энергопотреблению».

В настоящее время компания тестирует Altair ALT1550, совместимый с eRedCap модем, который включает в себя также поддержку 4G Cat-1bis/LTE-M для обеспечения прямой и обратной совместимости и содействия переходу от 4G к 5G.

еRedCap в России?

Доберется ли когда-нибудь eRedCap до нашего рынка? Ключевое - «когда-либо». Учитывая, что у нас пока нет даже обычного 5G, тем более, 5G SA, - не в ближайшее время. А вот на продвинутых рынках – Китай, США, вполне вероятно, технология eRedCap может развиться в массовое явление.

теги: IoT Sony eRedCap Altair

