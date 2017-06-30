Пресс-релизы: Вице-президентом МТС по маркетингу назначен Вячеслав Николаев

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Пресс-релизы: Вице-президентом МТС по маркетингу назначен Вячеслав Николаев

30.06.2017, MForum.ru

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Москва, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), ведущий телекоммуникационный оператор в России, объявляет о назначении на должность вице-президента Группы МТС по маркетингу Вячеслава Николаева, ранее на протяжении шести лет возглавлявшего в МТС направление маркетинга массового рынка. Кандидатура утверждена Советом директоров ПАО «МТС».

Вячеслав Николаев начал работу в МТС в 2004 году, занимал ряд руководящих должностей в сфере маркетинга и коммерческого управления.

«На протяжении многих лет Вячеслав возглавляет одно из ключевых направлений деятельности МТС, разрабатывая продукты и услуги для нашей многомиллионной абонентской базы. В должности вице-президента МТС основной задачей Вячеслава станет реализация стратегии развития МТС, как мультисервисной ИТ-компании, расширяющей бизнес за пределы традиционных операторских функций», – отметил Президент и председатель Правления ПАО «МТС» Андрей Дубовсков.

Биография

Вячеслав Николаев работает в МТС с 2004 года. С 2011 года – директор по маркетингу массового рынка. Ранее занимал должности директора по коммерческому контроллингу Группы МТС, заместителя директора Бизнес-единицы «МТС-Россия» по региональному управлению, а также исполнял обязанности директора Бизнес-единицы «МТС-Россия».

В 2002-2004 годах – вице-президент инвестиционного банка «ТРАСТ». В банке «ТРАСТ», а также ранее, с 2000 года, в инвестиционной группе «Ренессанс Капитал» курировал аналитику сектора телекоммуникаций. С 1997 по 2000 год работал консультантом в европейских аналитических агентствах European Public Policy Advisers (Великобритания) и J’son and Partners (Швеция).

Родился в 1970 году. В 1993 году окончил факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ им. Ломоносова.

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Комментирует Алексей Бойко, аналитик MForum.ru: 

"На фоне классических назначений "варягов" на освобождающиеся должности - продвижение Вячеслава Николаева на пост, освободившийся от Василя Лацанича, событие заметное. Отметим, что из полномочий и обязанностей г-на Лацанича, Вячеславу Николаеву доверили только маркетинг, без стратегии. Уверен, что для МТС это хороший сценарий. 
Мне в целом нравится, когда работают кадровые лифты внутри компаний, зачастую это дает лучшие результаты, особенно по части роста лояльности сотрудников. К тому же выросший в компании специалист не теряет темпа при вхождении в курс дел, а также обладает уже налаженными связями с коллективам. Свои плюсы есть и у привлечения варягов, например, в виде свежего взгляда на сложившиеся вещи, новой экспертизы и т.п. Поэтому в идеале желательно комбинировать оба варианта назначений".  

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