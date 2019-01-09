Телеком: МТС купила одного из крупнейших в РФ облачных провайдеров. Пресс-релиз

09.01.2019, MForum.ru

МТС сообщает о покупке 100% долей ООО "ИТ-Град 1 Клауд", объединяющего облачные активы компании "ИТ-Град". Провайдер предоставляет услуги малому и среднему бизнесу под брендом 1cloud, а также крупным компаниям. Услуги предоставляются на базе ЦОД уровня Tier III в Москве, С.Петербурге, Алматы. Ранее МТС уже приобрела дата центр "Авантаж". МТС предоставляет услуги IaaS под брендом CloudMTS на базе 10 ЦОДов, связанных собственными магистральными каналами. С 2018 года компания начала предлагать услуги для бизнеса.

С 2018 года предоставляет облачные услуги также Билайн для малого и среднего бизнеса.

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Пресс-релиз

9 января 2019 г. Москва, РФ – ПАО «МТС» (NYSE: MBT, MOEX: MTSS), крупнейший российский телекоммуникационный оператор и провайдер цифровых услуг, объявляет о приобретении своей дочерней компанией Vostok Mobile B.V. (Нидерланды) у группы частных инвесторов за 2,491 миллиарда рублей (с учетом чистого долга) 100% долей ООО «ИТ-Град 1 Клауд», объединяющего облачные активы группы компаний «ИТ-Град», одного из крупнейших облачных провайдеров на российском рынке IaaS.

Группа компаний «ИТ-Град» развивает облачное направление с 2008 года, предоставляя услуги крупным компаниям под собственным брендом, а также малому и среднему бизнесу под брендом сервис-провайдера 1cloud. Облачные услуги предоставляются на базе собственного оборудования, размещённого в дата-центрах уровня TIER III в Москве, Санкт-Петербурге и Алматы (Казахстан).

«МТС стремительно наращивает свое присутствие на российском рынке облачных услуг, который в самом перспективном сегменте IaaS растет на 30% в год. Помимо развития собственной облачной платформы и запуска инновационных сервисов мы ведем рыночную экспансию за счет M&A-сделок. Недавно мы приобрели один из крупнейших в России дата-центров «Авантаж», теперь покупаем одного из ведущих облачных провайдеров «ИТ-Град 1 Клауд». Сделка расширит компетенции МТС в облачном бизнесе, а наличие у нас собственных ЦОДов и каналов передачи данных обеспечит оптимизацию затрат за счет консолидации оборудования на площадках. Достигаемая синергия повысит эффективность бизнеса нашего провайдера #CloudMTS и позволит предложить клиентам новые уникальные сервисы», – отметил вице-президент МТС по цифровым бизнес-решениям Валерий Шоржин.

Об облачном провайдере #CloudМТS

МТС предоставляет облачные услуги под брендом #CloudМТS на базе десяти ЦОДов, связанных собственными магистральными каналами связи. Распределенная архитектура с использованием решения VMware обеспечивает провайдеру #CloudМТS бесперебойность работы и повышенную отказоустойчивость. К существующим сервисам (Elastic Cloud, резервное копирование и обработка больших данных в облаке) в 2018 году предложены новые облачные услуги для бизнеса, среди которых почтовые сервисы, хранение и обмен корпоративной информацией, выделенный сегмент для работы с персональными данными. Кроме того, на базе платформы #CloudMTS у российских компаний впервые появилась возможность воспользоваться продуктами Microsoft Azure Stack.

Подробнее об облачном бизнесе «ИТ-Град»

«ИТ-Град» – первый сервис-провайдер VMware в России и СНГ. Помимо базовых сервисов (виртуальные дата-центры, гибридные облака и резервное копирование), крупным корпоративным клиентам доступны услуги по аренде виртуальной системы хранения данных NetApp, созданию виртуальных дата-центров для размещения сертифицированных систем по стандарту PCI DSS[1], хранению и обработке персональных данных в соответствии с требованиями законодательства, а также ряд востребованных SaaS, PaaS и DaaS-сервисов, включая решение для коллективной разработки ПО. Малому и среднему бизнесу провайдер 1cloud предоставляет возможность быстро разворачивать облачную инфраструктуру с помощью автоматизированной панели управления.

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теги: облачные услуги IaaS МТС