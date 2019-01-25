Телеком: "Налог на мобильные" готовят российские сенаторы

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Телеком: "Налог на мобильные" готовят российские сенаторы

25.01.2019, MForum.ru

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В Совете Федерации РФ всплыла очередная законодательная инициатива - ввести в России обязательную платную регистрацию всех мобильных устройств, которые имеют выход в интернет.

Пока что предлагается обязать население самостоятельно регистрировать свои смартфоны, планшеты и прочие устройства по IMEI в базе данных, которую поддерживает ЦНИИС (в этой богоугодной организации уже платно регистрируются данные о переходе абонентов между операторами, но денег, видно, маловато).

Более сотни миллионов мобильных устройств (за регистрацию каждого пока что предлагается взимать по 100 рублей) изрядно пополнят кассу предприимчивых бенефициаров инициативы. Но это по-сути новый налог, только взимаемый не налоговиками, а другими лицами. И куда будут израсходованы собранные средства, вы можете догадываться самостоятельно.

Чтобы стимулировать несознательных граждан, которые могут не захотеть регистрировать принадлежащие им устройства, предлагается обязать операторов связи отключать устройства, IMEI которых не найдется в базе ЦНИИС. "Если не будут брать, отключим газ", - помните, да?

И даже более 10 млрд рублей, которые обещает собрать инициатива (если перемножить число мобильников на 100 рублей за каждый), не могут унять аппетиты любителей взять чужие деньги и положить их себе в карман, не оказывая никаких полезных услуг. Поэтому сенаторам также подброшена идея о том, что "в дальнейшем" можно будет расширить список обязательных к регистрации устройств на счетчики воды и электроэнергии. Учитывая, как много устройств IoT будет подключено к интернету, может получиться внушительный денежный поток в чей-то карман.

У инициаторов введения нового "налога", как водится, есть прикрытие - они заботятся о детях..., ой, нет, на этот раз о том, чтобы мобильные телефоны меньше воровали (будто не существует разборки аппаратов или перепрошивки IMEI-номеров). Инициативу создания базы IMEI под этим прикрытием пытаются протащить в России не первый год, но сейчас, после вброса Людмилой Боковой в Совет Федерации идеи обязательной регистрации, побор в пользу ЦНИИС потенциально может обрести силу закона. А там, глядишь, и до "разрешений на пользование" мобильными телефонами недалеко, а? Временных и платных?

Против платности регистрации IMEI уже высказались в Правительстве РФ на уровне вице-премьера Максима Акимова. Но саму идею поддержали - базу нужно создавать. Значит все равно ЦНИИС получит деньги за ее создание и поддержание? Это будут государственные (народные? наши с вами?) средства, пусть и не из карманов, а из бюджета?

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© Алексей Бойко, MForum.ru

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