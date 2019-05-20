Телеком: В Европе не поняли смысл американского бана Huawei

MForum.ru

Телеком: В Европе не поняли смысл американского бана Huawei

20.05.2019, MForum.ru

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В Германии, Франции и в Нидерландах заявили о том, что не будут запрещать компании Huawei участие в строительстве национальных сетей 5G. Решения приняты, несмотря на многократные предупреждения со стороны США об опасности использования решений Huawei в разведывательных целях. 

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Лидеры таких стран, как Германия, Франция и Нидерланды в четверг заявили о том, что правительства этих стран не планируют следовать за решением США о запрете участия компании Huawei в поставках решений для построения сетей 5G в этих странах.

Выступая в Берлине, премьер-министр Марк Рютте заявил, что в Нидерландах не намерены ограничивать доступ к аукционам на поставку решений 5G для каких-либо компаний.

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался на промышленной конференции в том смысле, что "неприемлемо" начинать торговые споры в отношении технологии. Не должно быть задачей исключение Huawei или других компаний из процесса развития сетей связи, при этом, безусловно, следует заботиться о необходимом уровне безопасности.

При такой позиции ключевых государств Евросоюза уже не приходится удивляться тому, что Еврокомиссия не выпустила каких-либо рекомендаций для национальных правительств, которые бы исключали участие Huawei или других компаний в развитии телеком сетей, включая поставку решений 5G для этих сетей.

Тем не менее, Служба общей разведки и безопасности Нидерландов приступила к поиску возможных бэкдоров в продуктах Huawei, как сообщила газета De Volkskrant.

Президент Дональд Трамп объявил о чрезвычайной ситуации, сложившейся в телеком-секторе США в связи с "неприемлемыми рисками" со стороны "иностранных противников", в том числе из-за кибершпионажа и саботажа. Распоряжение уполномочивает Вашингтон запретить применение технологий и услуг Huawei, эта компания будет внесена в "черный список" торговых партнеров.

Из США также прозвучал призыв к запрету сотрудничества с такими компаниями, как Huawei по части развития 5G в связи с опасениями, что китайское правительство может использовать это оборудование для шпионажа.

В Объединенном Королевстве министры обсудили вопрос ограничения участия Huawei в построении сетей 5G в стране. Окончательное решение еще не опубликовано.

Бывший глава британской службы иностранной разведки MI6 Ричард Дирлав заявил, что Huawei представляет настолько серьезный риск для безопасности Объединенного Королевства, что правительству следует запретить дальнейшую экспансию этой компании в стране. "Способность контролировать коммуникации и данные, проходящие по каналам связи, станет способом власти над обществом и другими странами", - пишет Дирлав в предисловии к докладу о Huawei, подготовленном в неоконсервативном аналитическом центре Генри Джексона. Источник: dw.com.

Также по теме: Как и почему в ряде стран Huawei отлучают от 5G

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Комментарий: В современном мире у США уже не получается играть роль абсолютной власти. Европа, очевидно, откололась от англо-саксов и готова продаться китайцам за миску похлебки сегодня, не думая ни о каком завтра. Это, по сути, касается и России, где китайцы чем далее, тем вольготнее себя ощущают. Формируется двуполярный мир, где возможной окажется Поднебесная от Тихого до Атлантического океанов. Удивительная недальновидность на фоне недостатка пассионарности Старого Света.

Если отвлечься от борьбы США с Китаем, то можно также обратить внимание на соображения Ричарда Дирлава: "Способность контролировать коммуникации и данные, проходящие по каналам связи, станет способом власти над обществом" - как не вспомнить в связи с этим о принятых в в России "поправках Яровой", подразумевающих налаживание сбора и хранения всех коммуникаций каждого пользователя в сочетании с попытками DPI? Речь идет ни о чем ином, как о попытке установления полной власти над обществом. При этом не видно серьезных препятствий, которые бы этому помешали.

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теги: телеком 5G Huawei Европа США

© Алексей Бойко, MForum.ru

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