AI | ИИI: Deutsche Telekom построит ЦОД ИИ в Германии на с использованием до 10 тысяч GPU Blackwell, вложив 1 млрд евро

05.11.2025,
Это попытка поддержать амбиции ЕС в области ИИ в промышленности. ЦОД ИИ, сооружением которого займется Deutsche Telekom, как ожидается, станет одним из крупнейших в Европе. Он будет включать до 10 тысяч GPU Blackwell в составе систем DGX B200 и RTX Pro Servers для создания того, что партнеры называют "промышленным облаком ИИ". ЦОД ИИ предположительно расположится в Мюнхене, запуск его намечен на 1q2026. Об этом рассказывает Mobile World Live.
Если центр будет запущен, это нарастит вычислительную мощность ИИ в Германии примерно на 50%, оценивают в TechCrunch.
В облако интегрирует свою платформу и приложения компания SAP. Основное внимание планируют уделить увязыванию моделей ИИ с промышленными источниками данных для ускорения внедрения автоматизации и интеллектуального производства.
В число первых 10 партнеров, создающих инфраструктуру входят такие компании, как Perplexity, Agile Robots (дочкой Neura Robotics) и Quantum Systems.
Йенсен Хуан, глава Nvidia, заявил, что эта инициатива "ускорит" развитие промышленной базы Германии. В целом, если принятие решений перейдет от европейской бюрократии к ИИ, так оно и получится.
Федеральный министр цифровизации Карстен Вильдбергер назвал эту сделку "критически важной для превращения Германии в ведущую страну в области ИИ" - это мало соответствует действительности.
Промышленное облако ИИ - один из первых флагманских проектов в рамках инициативы Made 4 Germany (Сделано для Германии), которая объединяет более 100 компаний, ставящих перед собой целью повысить привлекательность страны как делового центра за счет ускорения цифровизации.
В ЕС есть более общие проекты типа AI Continent Action Plan и Apply AI Strategy объемом в 200 млрд евро. Это, конечно, не американские масштабы, но звучит внушительно. Ставится задача добиться x3 в отношении "потенциала блока" в сфере ИИ за следующие 10 лет. Беда в том, что потенциал этот на сегодня низкий, так что даже умножение на 3 может оказаться не слишком результативным. Германский проект - не является их частью, инициатива Deutsche Telekom - частная и самостоятельная. Скорее всего, за ней последуют и другие, как минимум, в Германии.
Хотя инвестиции в размере 1 млрд евро - значимый объем для современной ЕС, на фоне проектов Microsoft, Google и Open AI это просто крохи, по сравнению с тем, что инвестируют в эту тему в США, где действительно строят масштабный ИИ, который, как ожидается, сможет взять на себя управление всеми процессами в человеческом обществе.
