Микроэлектроника: Полупроводниковые производства — скрытые пожиратели воды в мире, где строятся гигаЦОД

MForum.ru
05.11.2025,
В мире все чаще рассуждают о том, что ЦОД потребляют все больше воды для охлаждения, которая во многих регионах является ценным и ограниченным ресурсом, которого может не хватать жителям городов или фермерам. Это очевидный факт. При этом многие забывают, что и производство микроэлектроники – процесс, который также требует немалых объемов воды, в том числе, сверхчистой.
По оценкам Международного энергетического агентства, одному ЦОД мощностью 100 МВт требуется более 10 миллионов литров воды в день (средняя оценка – 7.1 куб.м воды на 1 МВт/ч). Один запрос в ChatGPT использует эквивалент одной бутылки воды.
А что же производство микросхем?
Для производства полупроводников требуется в том числе вода, прошедшая глубокую очистку. Из нее должны быть удалены практически все примеси, включая минералы и растворенные газы. Она должна обладать таким качеством, как удельное сопротивление 18.2 МОм ·см. Ультрачистая вода требует специального хранения и распределения. Это делает производство сверхчистой воды сравнительно недешевым и делом. Кроме того, при производстве ультрачистой воды теряется до трети от общего объема перерабатываемой воды.
Производство микросхем может потреблять около 38 млн литров очищенной воды в сутки. Это эквивалентно ежедневному потреблению 33 тысяч домохозяйств США.
Еще одна проблема связана с тем, что производства полупроводников как правило производят отходы, содержащие тяжелые металлы и кислые сточные воды. Если не предпринять ряд специальных и недешевых мер, есть риск загрязнений местных источников воды.
Что делать
Во-первых, производители микроэлектроники могли бы заменить мокрые процессы сухими, сократив избыточное использование воды. Воду в этом случае заменят газы. Например, в операции травления. Это, конечно, потребует гигантских вложений, негативно скажется на себестоимости и без того недешевых полупроводников.
Во-вторых, за счет внедрения на полупроводниковых производствах систем рециклинга, можно повторно использовать до 80% воды, экономя миллионы литров в год. Опять же, это требует дополнительных инвестиций, но это должно быть сделано. Как уже сделала, например, компания Silfex (дочка Lam Research).
В-третьих, компании могут использовать сточные воды. TSMC, например, еще в 2023 году заменили 12% своих водных ресурсов регенерированных водой, что позволило сократить закупки воды высокой степени очистки. TSMC планирует запустить переработку сточных вод в воду высокой степени очистки в Аризоне на фабе, который запущен в сентябре 2025 года. Сейчас компания TSMC потребляет в Финиксе около 18 млн литров в день, но после ввода в эксплуатацию системы очистки ожидается, что потребление сократится примерно до 4.5 млн литров в день – более, чем в 4 раза. Это значительное сокращение, но и остающийся объем потребления воды - гигантский.
В Китае, например, проблему осознают, здесь не так давно вышел «План развития высококачественных водоресурсных технологий (2025-2030)», что подчеркивает глобальную актуальность темы.
--
За новостями телекома и IT удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости и анонсы пресс-релизов вы найдете в канале abloudRealTime, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: микроэлектроника материалы ультрачистая вода экология
--
Публикации по теме:
05.11. [Новости компаний] Микроэлектроника: Мировые продажи полупроводников выросли на 15.8% в 3q2025 относительно 2q2025 / MForum.ru
05.11. [Новости компаний] Микроэлектроника: Volswagen разработает чипы для автовождения китайских автомобилей совместно с Horizon Robotics / MForum.ru
03.11. [Новости компаний] Микроэлектроника: Nexperia China заявляет о наличии «достаточных запасов» / MForum.ru
03.11. [Новости компаний] Микроэлектроника: На Тайване одобрили строительство фаба TSMC под техпроцесс 1.4нм / MForum.ru
03.11. [Новости компаний] Микроэлектроника: Китайский контроль за РЗЭ и РМ стал козырной картой в игре Китая и США / MForum.ru
05.11. [Новинки] Анонсы: Moto G (2026) и Moto G Play (2026) представлены официально / MForum.ru
05.11. [Новинки] ПО: Apple выпускает обновление iOS 26.1 / MForum.ru
04.11. [Новинки] Анонсы: Realme C85 Pro и Realme C85 5G представлены официально / MForum.ru
04.11. [Новинки] Анонсы: Vivo Y19s представлен официально / MForum.ru
03.11. [Новинки] Слухи: Lenovo Legion Y700 может стать еще одни планшетом на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 / MForum.ru
31.10. [Новинки] Анонсы: Игровой смартфон iQOO Neo11 на базе Snapdragon 8 Elite представлен официально / MForum.ru
30.10. [Новинки] Слухи: Realme C85 Pro с АКБ 7000 мАч готовится к анонсу / MForum.ru
29.10. [Новинки] Слухи: Honor Magic 8 Ultra могут представить в начале 2026 года / MForum.ru
28.10. [Новинки] Слухи: Vivo S50 Pro mini и S50 mini готовятся к анонсу / MForum.ru
27.10. [Новинки] Анонсы: Lava Shark 2 – ультрабюджетный смартфон для оффлайн-розницы / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: Redmi K90 – новый «доступный флагман» представлен в Китае / MForum.ru
24.10. [Новинки] Анонсы: Redmi K90 Pro Max на базе Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru
23.10. [Новинки] Анонсы: Nubia Z80 Ultra с новой 35 мм камерой представлен официально / MForum.ru
22.10. [Новинки] Анонсы: Realme GT8 представлен официально / MForum.ru
22.10. [Новинки] Анонсы: Realme GT8 Pro – смартфон со сменным обрамлением камер и топовыми характеристиками / MForum.ru
21.10. [Новинки] Анонсы: В Китае представлен планшет iQOO Pad 5e / MForum.ru
21.10. [Новинки] Анонсы: Флагманский смартфон iQOO 15 с Snapdragon 8 Elite Gen 5 представлен официально / MForum.ru
20.10. [Новинки] Анонсы: Планшет Oppo Pad 5 и смарт-часы Watch S представлены официально / MForum.ru
20.10. [Новинки] Анонсы: Представлены Oppo Find X9 и X9 Pro на базе чипсета Dimensity 9500 / MForum.ru
20.10. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Huawei Nova Flip S представлен официально / MForum.ru