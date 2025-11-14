Искусственный интеллект: Австралийская Firmus, занимающаяся разработкой ИИ, привлекла $325 млн

MForum.ru
14.11.2025,
В сентябре 2025 года Firmus объявила о закрытии раунда финансирования на сумму 330 миллионов долларов США (430 миллионов австралийских долларов). Этот раунд был первоначально увеличен в размере из-за высокого интереса инвесторов. Важно уточнить, что американская компания Nvidia выступила не просто партнером, а прямым участником инвестиционного раунда, присоединившись к ведущему инвестору — австралийской компании Ellerston Capital. Привлеченные средства предназначены для ускорения развития флагманской инициативы компании — проекта Southgate. Международные компании стремятся контролировать перспективных разработчиков ИИ на фоне роста спроса на услуги, связанные с ИИ.
Компания занимается разработкой проекта Southgate, инициативы в области инфраструктуры ИИ.
Проект Southgate представляет собой долгосрочную национальную программу по созданию в Австралии суверенной и экологически чистой инфраструктуры для обучения и работы систем искусственного интеллекта. Ожидается, что к 2028 году мощность достигнет 1,6 ГВт.
Это больше, чем просто стройка ЦОД, компания намерена строить «кампусы зеленых ИИ-фабрик». Первый такой кампус строится в Тасмании и, как ожидается, будет оснащен 36 000 графических процессоров (GPU) Nvidia, что обеспечит огромную вычислительную мощность. Nvidia выступает не только как поставщик технологий и инвестор, но и как якорный клиент первой очереди проекта, которая будет включать 18 500 новейших GPU Nvidia GB300.
Инфраструктура будет работать на возобновляемых источниках энергии, в первую очередь на гидроэлектроэнергии Тасмании, что позволит достичь почти нулевого потребления воды и углеродно-нейтральной работы. Ожидается, что проект будет поддерживать развитие до 5,1 гигаватт новых мощностей возобновляемой генерации по всей Австралии.
Экономическое влияние проекта для Австралии обещает быть значительным. По оценкам, к 2028 году он создаст до 20 700 рабочих мест в таких сферах, как строительство, производство и эксплуатация объектов. Более того, проект направлен на укрепление национального технологического суверенитета, предоставляя австралийским исследователям, предприятиям и правительственным учреждениям доступ к передовым вычислительным ресурсам без необходимости полагаться на зарубежную инфраструктуру и с соблюдением требований по локализации данных.
теги: микроэлектроника искусственный интеллект
