Билайн обеспечил возможность иностранным абонентам значительно быстрее восстановить доступ к мобильному интернету и SMS в российской сети.

Новая процедура верификации призвана снизить неудобства для зарубежных пользователей, сталкивающихся с ограничениями в роуминге, недавно введенными в России. Теперь при регистрации иностранной SIM-карты в сети Билайн пользователю предлагается пройти простую проверку с помощью капчи (теста, который по задумке позволяет определять, является ли пользователь человеком). Если человек справился с ее решением, доступ к мобильному интернету и обмену SMS восстанавливается немедленно, без необходимости ожидать окончания стандартного 24-часового «периода охлаждения».

До введения этого упрощённого механизма иностранные абоненты по возвращении в Россию или при первом подключении к российской сети вынуждены ждать 24 часа, в течение которых мобильный интернет и SMS остаются для них недоступными. Для разблокировки предлагается перейти по специальной ссылке из SMS от оператора, что зачастую требует предварительного подключения к Wi-Fi.

Внедрение Билайном верификации через капчу — это пример технологического решения, направленного на устранение существенного неудобства для пользователей. Новый механизм позволяет оперативно вернуть связь абонентам, не прибегая к длительным блокировкам, которые осложняют пребывание иностранных гостей в России.

Новость демонстрирует гибкость оператора в адаптации к ужесточающимся требованиям регулятора, которые принято объяснять борьбой с враждебными беспилотниками.

