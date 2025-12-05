Микроэлектроника: Правительство Москвы и Микрон создают комплексную лабораторию МИЛМ в ОЭЗ Технополис Москва

MForum.ru

Микроэлектроника: Правительство Москвы и Микрон создают комплексную лабораторию МИЛМ в ОЭЗ Технополис Москва

05.12.2025, MForum.ru

В ОЭЗ Технополис Москва создается Московская испытательная лаборатория (МИЛМ) для резидентов и всех компаний, заинтересованных в проведении анализов и комплексных испытаний химических материалов и электронных компонентов, а также их сертификации.

Лабораторный комплекс МИЛМ включает 2 направления: испытательную лабораторию электронных компонентов и аналитическую лабораторию химических материалов. Цель создания – полное импортозамещение услуг иностранных лабораторий и сертификационных центров, задействованных в исследованиях химических материалов, испытаниях и сертификации электронных компонентов.

На базе химической лаборатории планируются к реализации технологии химического анализа особо чистых химических материалов и специальных электронных газов, критически важных для производства микроэлектроники, а также используемых в фармацевтике. Испытательная лаборатория позволит проводить комплексные испытания микросхем и модулей.

«На объекте будет установлено более 70 единиц высокоточного специализированного оборудования, из которых 32 установки – отечественного производства. Площадь предприятия – свыше 1,1 тыс. м². В лаборатории будут работать более 40 квалифицированных специалистов инженерных и химических специальностей», - сообщила Гульнара Хасьянова, генеральный директор АО Микрон.

В аналитической лаборатории химических материалов будут проводится анализы чистых и сверхчистых химических газов (включая специальные электронные газы) для производства микроэлектроники, защищенный отбор проб сверхчистых и чистых химических материалов из транспортной тары, анализы деионизованной воды, анализы на содержание драгоценных металлов – на ультранизких концентрациях, а также анализы для экологического контроля промышленных выбросов, литографических материалов, прекурсоров. Испытательная лаборатория электронных компонентов будет проводить измерение параметров микросхем, разрушающий и неразрушающий физико-технические анализы, контроль конструкций электронных компонентов, испытания на воздействие окружающей среды, статического электричества, а также осуществлять разработку и согласование в надзорных организациях и государственных органах программ и методик проведения испытаний.

Начало работы Московской испытательной лаборатории микроэлектроники Микрона на территории ОЭЗ Технополис Москва в Зеленограде намечено на 1q2026.

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: микроэлектроника сертификационные лаборатории Микрон сертификация

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

05.12. [Новости компаний] Микроэлектроника: СИТ-210 выходит за границы: НИИЭТ поставляет «умные» испытательные стенды в Беларусь / MForum.ru

04.12. [Новости компаний] Микроэлектроника: Китайская MTC поставила небольшую партию DFB-чипов собственного производства и готовится двигаться к EML и микросветодиодам для оптической связи / MForum.ru

04.12. [Новости компаний] Микроэлектроника: Американская Polar Semi получит технологии UMC для пластин 200 мм / MForum.ru

04.12. [Новости компаний] Микроэлектроника: Регулятор планирует ужесточить требования к локализации отечественных электросчетчиков / MForum.ru

03.12. [Новости компаний] Микроэлектроника: Япония, по слухам, сократит экспорт фоторезистов / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 7 ms, lookup=0 ms, find=7 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

05.12. [Новинки] Анонсы: Realme представила в Индии Watch 5 с обновленным дизайном и независимым GPS за $49 / MForum.ru

05.12. [Новинки] Анонсы: Realme P4x представлен официально / MForum.ru

04.12. [Новинки] Анонсы: HMD представила новые кнопочные телефоны / MForum.ru

04.12. [Новинки] Анонсы: Samsung представляет в Индии доступный планшет для развлечений и учебы – Galaxy Tab A11 / MForum.ru

03.12. [Новинки] Анонсы: Nubia Flip3 официально представлена в Японии / MForum.ru

03.12. Анонсы: ZTE Nubia Fold появился в Японии / MForum.ru

02.12. [Новинки] Анонсы: Смартфон с тройным сложением Samsung Galaxy Z TriFold представлен официально / MForum.ru

02.12. [Новинки] Слухи: «Чемпион по производительности» OnePlus 15R готовится к дебюту / MForum.ru

02.12. [Новинки] Слухи: OnePlus готовит доступный планшет с 5G и поддержкой стилуса / MForum.ru

01.12. [Новинки] Слухи: в iPhone 17e ожидают избавление от «чёлки» в пользу Dynamic Island / MForum.ru

01.12. [Новинки] Слухи: Xiaomi готовит выпуск флагмана с акцентом на оптическую систему / MForum.ru

28.11. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro вышел на глобальный рынок / MForum.ru

27.11. [Новинки] Анонсы: Планшеты Poco Pad X1 и Pad M1 представлены официально / MForum.ru

27.11. [Новинки] Анонсы: Nothing представила в Индии бюджетный смартфон с уникальным дизайном / MForum.ru

26.11. [Новинки]  Анонсы: iQOO 15 выходит на глобальный рынок / MForum.ru

26.11. [Новинки] Анонсы: Планшет Huawei MatePad Edge представлен официально / MForum.ru

26.11. [Новинки]  Анонсы: Huawei Mate 80 и Mate 80 Pro представлены официально / MForum.ru

26.11. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Huawei Mate X7 представлен официально / MForum.ru

26.11. [Новинки] Компоненты: Qualcomm анонсировала Snapdragon 8 Gen 5 / MForum.ru

25.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые параметры Realme 16 Pro / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Яндекс цитирования Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: