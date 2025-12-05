Микроэлектроника: Правительство Москвы и Микрон создают комплексную лабораторию МИЛМ в ОЭЗ Технополис Москва

05.12.2025, MForum.ru

В ОЭЗ Технополис Москва создается Московская испытательная лаборатория (МИЛМ) для резидентов и всех компаний, заинтересованных в проведении анализов и комплексных испытаний химических материалов и электронных компонентов, а также их сертификации.

Лабораторный комплекс МИЛМ включает 2 направления: испытательную лабораторию электронных компонентов и аналитическую лабораторию химических материалов. Цель создания – полное импортозамещение услуг иностранных лабораторий и сертификационных центров, задействованных в исследованиях химических материалов, испытаниях и сертификации электронных компонентов.

На базе химической лаборатории планируются к реализации технологии химического анализа особо чистых химических материалов и специальных электронных газов, критически важных для производства микроэлектроники, а также используемых в фармацевтике. Испытательная лаборатория позволит проводить комплексные испытания микросхем и модулей.

«На объекте будет установлено более 70 единиц высокоточного специализированного оборудования, из которых 32 установки – отечественного производства. Площадь предприятия – свыше 1,1 тыс. м². В лаборатории будут работать более 40 квалифицированных специалистов инженерных и химических специальностей», - сообщила Гульнара Хасьянова, генеральный директор АО Микрон.

В аналитической лаборатории химических материалов будут проводится анализы чистых и сверхчистых химических газов (включая специальные электронные газы) для производства микроэлектроники, защищенный отбор проб сверхчистых и чистых химических материалов из транспортной тары, анализы деионизованной воды, анализы на содержание драгоценных металлов – на ультранизких концентрациях, а также анализы для экологического контроля промышленных выбросов, литографических материалов, прекурсоров. Испытательная лаборатория электронных компонентов будет проводить измерение параметров микросхем, разрушающий и неразрушающий физико-технические анализы, контроль конструкций электронных компонентов, испытания на воздействие окружающей среды, статического электричества, а также осуществлять разработку и согласование в надзорных организациях и государственных органах программ и методик проведения испытаний.

Начало работы Московской испытательной лаборатории микроэлектроники Микрона на территории ОЭЗ Технополис Москва в Зеленограде намечено на 1q2026.

--

теги: микроэлектроника сертификационные лаборатории Микрон сертификация

--