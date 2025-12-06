Мессенджеры: В России запустят еще один мессенджер - Молнию

MForum.ru
06.12.2025,
Его запуск планируется на начало 2026 года. Об этом сообщает ТАСС, Коммерсант и другие медиа.
Это будет "суперапп", единая платформа, которая кроме коммуникацией предложит "социальный контент", платежи, трансграничную торговлю и сервисы для бизнеса.
Все это будет адресовано на развитие взаимодействия с Китаем, на обслуживание российско-китайского турпотока, предпринимателей, авторов контента, торговлю с Китаем. Предусматривается интеграция с WeChat Pay и AliPay, ИИ-перевод контрактов.
Платформа создается совместно компаниями Ред софт, Россия, и Passion, Китай. Для управления создано ООО Молния. Заявлено сквозное шифрование по ГОСТ-2021, хранение данных на серверах в Москве и Санкт-Петербурге.
Интересно, согласован ли этот проект с силовиками, с РКН? Почему-то об этом медиа не упоминают. В пользу этой гипотезы говорит то, что компании заявляют, что платформа имеет шансы попасть в «белый список» приложений.
Основной вызов — сможет ли проект привлечь достаточное количество бизнесов, сервисов и контента, чтобы стать незаменимым мостом между двумя странами. Без этого он рискует остаться одним из многих малоизвестных стартапов.
--
теги: мессенджеры супераппы Молния
--
