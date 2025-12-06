Спутниковая связь: SpaceX 1 декабря запустила еще 28 спутников для пополнения созвездия Starlink

MForum.ru
06.12.2025,
Запуск Starlink 6-86 был проведен с использованием многоразовой ступени ракеты-носителя Falcon-9, которая после запуска успешно вернулась на морскую платформу. Это был уже 4-й полет данной ступени. Всего к декабрю 2025 года SpaceX выпустила 541 успешную посадку ракетных ускорителей.
С мая 2019 года компания SpaceX запустила свыше 10.5 тысяч спутников. Часть из них вышла из строя, часть – сведена с орбиты. Более 9.1 тысяч сейчас находятся на орбите в рабочем состоянии.
Услуги Starlink доступны более чем в 150 странах на всех континентах и на обширной территории океанов. Но не в России. В США медианная скорость загрузки в часы пик составляет около 200 Мбит/с, а задержка — 25.7 мс.
Starlink доминирует на рынке спутникового интернета по всем ключевым параметрам. Китай стремится создать собственные группировки, но пока что демонстрирует критическое отставание. Главная проблема – отсутствие у китайцев массово доступной многоразовой ракеты-носителя уровня Falcon-9, что делает запуски дороже.
Другой американский проект – Amazon Leo значительно отстает по числу развернутых спутников. А в Европе все пока что больше разговоров, чем реальных действий. За успехом SpaceX – и отрыв со временем выхода на рынок, и масштабы созвездия. Среди сильных сторон проекта – полный цикл, от проектирования и производства спутников и ракет до их запуска и обслуживания клиентов.
В среднесрочной перспективе можно ожидать увеличение отрыва SpaceX Starlink от конкурентов с началом запусков более мощных спутников 3-го поколения D2D (планируется запуск таких спутников с 2026 года с задачей создать из них созвездие в 15 тысяч аппаратов).
Как ожидается, это позволит оказывать под брендом Starlink Mobile услуги по передаче голоса, видео и мобильного интернета в реальном времени непосредственно по схеме "устройства – спутник" (D2D). При этом скорость передачи данных в направлении «к смартфону» будет достигать 100 Мбит/с. К сожалению, не все на планете будут иметь право пользоваться этой услугой.
Основной вопрос заключается в том, смогут ли другие игроки глобального рынка не только запустить свои группировки, но и создать аналогичную по эффективности и стоимости бизнес-модель.
