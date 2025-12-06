Спутниковая связь: SpaceX 1 декабря запустила еще 28 спутников для пополнения созвездия Starlink

MForum.ru

Спутниковая связь: SpaceX 1 декабря запустила еще 28 спутников для пополнения созвездия Starlink

06.12.2025, MForum.ru

Запуск Starlink 6-86 был проведен с использованием многоразовой ступени ракеты-носителя Falcon-9, которая после запуска успешно вернулась на морскую платформу. Это был уже 4-й полет данной ступени. Всего к декабрю 2025 года SpaceX выпустила 541 успешную посадку ракетных ускорителей.

С мая 2019 года компания SpaceX запустила свыше 10.5 тысяч спутников. Часть из них вышла из строя, часть – сведена с орбиты. Более 9.1 тысяч сейчас находятся на орбите в рабочем состоянии.

Услуги Starlink доступны более чем в 150 странах на всех континентах и на обширной территории океанов. Но не в России. В США медианная скорость загрузки в часы пик составляет около 200 Мбит/с, а задержка — 25.7 мс.

Starlink доминирует на рынке спутникового интернета по всем ключевым параметрам. Китай стремится создать собственные группировки, но пока что демонстрирует критическое отставание. Главная проблема – отсутствие у китайцев массово доступной многоразовой ракеты-носителя уровня Falcon-9, что делает запуски дороже.

Другой американский проект – Amazon Leo значительно отстает по числу развернутых спутников. А в Европе все пока что больше разговоров, чем реальных действий. За успехом SpaceX – и отрыв со временем выхода на рынок, и масштабы созвездия. Среди сильных сторон проекта – полный цикл, от проектирования и производства спутников и ракет до их запуска и обслуживания клиентов.

В среднесрочной перспективе можно ожидать увеличение отрыва SpaceX Starlink от конкурентов с началом запусков более мощных спутников 3-го поколения D2D (планируется запуск таких спутников с 2026 года с задачей создать из них созвездие в 15 тысяч аппаратов).

Как ожидается, это позволит оказывать под брендом Starlink Mobile услуги по передаче голоса, видео и мобильного интернета в реальном времени непосредственно по схеме "устройства – спутник" (D2D). При этом скорость передачи данных в направлении «к смартфону» будет достигать 100 Мбит/с. К сожалению, не все на планете будут иметь право пользоваться этой услугой.

Основной вопрос заключается в том, смогут ли другие игроки глобального рынка не только запустить свои группировки, но и создать аналогичную по эффективности и стоимости бизнес-модель.

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: спутниковая связь D2D число спутников

-- 

© Алексей Бойко, MForum.ru

Публикации по теме:

05.12. [Новости компаний] Спутниковая связь: Starlink начал предоставлять услуги в Корее - для частных лиц и предприятий / MForum.ru

05.12. [Новости компаний] Спутниковая связь: Как будет выглядеть ситуация с низкоорбитальными спутниками связи через несколько лет / MForum.ru

24.11. [Новости компаний] Спутниковая связь: Британское космическое агентство поддержит 5 проектов в области спутниковой связи суммой в 6,9 млн фунтов стерлингов / MForum.ru

17.11. [Новости компаний] Спутниковая связь. Связь в поезде: Бюро1440 представило прототип терминала спутниковой связи для железнодорожного транспорта / MForum.ru

12.11. [Новости компаний] Спутниковая связь: Vodacom договорился о предоставлении услуг и оборудования Starlink в Африке / MForum.ru

Обсуждение (открыть в отдельном окне)

В форуме нет сообщений.
Новое сообщение:
Complete in 2 ms, lookup=0 ms, find=2 ms

Последние сообщения в форумах

09.12.2024 04:55 Sizavl Тема: Хабаровский край (04.12.2007)
23 ноября 2024 г. t2 в Хабаровском крае запустил технологию VoLTE (в тестовом режиме)
31.08.2023 10:40 ABloud Тема: Рефарминг частот (30.01.2005)
[Рефарминг частот. 1800 МГц. 2100 МГц. ВымпелКом] билайн ускорит мобильный интернет в 2023 году в 31 регионе страны 31 августа 2023 года, Москва, пресс-релиз ВымпелКом через MForum.ru - билайн ...
30.08.2023 18:26 ABloud Тема: Удмуртская республика (04.12.2007)
[Развитие сетей. Удмуртия. МегаФон] МегаФон улучшил связь в 12 районах Удмуртии 30 августа 2023, пресс-релиз МегаФон через MForum.ru. В 12 районах Удмуртии увеличилось покрытие сети четвертого ...
30.08.2023 16:21 ABloud Тема: Облака, облачные сервисы (06.09.2011) (Страницы: 1 2)
[Облачные сервисы. МТС] CloudMTS запустил сервис для защиты от DDoS-атак на базе Qrator Labs 29 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum.ru – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), цифровая ...
29.08.2023 13:23 ABloud Тема: Дополнительные услуги операторов сотовой связи (09.08.2014)
[Финтех. Услуги. МТС] МТС разработала услугу для проверки сохранности данных пользователей «ФинЗащита» 28 августа 2023 г., Москва, РФ, пресс-релиз МТС через MForum – ПАО «МТС» (MOEX: MTSS), ...

Все форумы »

Поиск по сайту:

Подписка:

Подписаться
Отписаться

Новости

05.12. [Новинки] Анонсы: Realme представила в Индии Watch 5 с обновленным дизайном и независимым GPS за $49 / MForum.ru

05.12. [Новинки] Анонсы: Realme P4x представлен официально / MForum.ru

04.12. [Новинки] Анонсы: HMD представила новые кнопочные телефоны / MForum.ru

04.12. [Новинки] Анонсы: Samsung представляет в Индии доступный планшет для развлечений и учебы – Galaxy Tab A11 / MForum.ru

03.12. [Новинки] Анонсы: Nubia Flip3 официально представлена в Японии / MForum.ru

03.12. Анонсы: ZTE Nubia Fold появился в Японии / MForum.ru

02.12. [Новинки] Анонсы: Смартфон с тройным сложением Samsung Galaxy Z TriFold представлен официально / MForum.ru

02.12. [Новинки] Слухи: «Чемпион по производительности» OnePlus 15R готовится к дебюту / MForum.ru

02.12. [Новинки] Слухи: OnePlus готовит доступный планшет с 5G и поддержкой стилуса / MForum.ru

01.12. [Новинки] Слухи: в iPhone 17e ожидают избавление от «чёлки» в пользу Dynamic Island / MForum.ru

01.12. [Новинки] Слухи: Xiaomi готовит выпуск флагмана с акцентом на оптическую систему / MForum.ru

28.11. [Новинки] Анонсы: Honor Magic 8 Pro вышел на глобальный рынок / MForum.ru

27.11. [Новинки] Анонсы: Планшеты Poco Pad X1 и Pad M1 представлены официально / MForum.ru

27.11. [Новинки] Анонсы: Nothing представила в Индии бюджетный смартфон с уникальным дизайном / MForum.ru

26.11. [Новинки]  Анонсы: iQOO 15 выходит на глобальный рынок / MForum.ru

26.11. [Новинки] Анонсы: Планшет Huawei MatePad Edge представлен официально / MForum.ru

26.11. [Новинки]  Анонсы: Huawei Mate 80 и Mate 80 Pro представлены официально / MForum.ru

26.11. [Новинки] Анонсы: Складной смартфон Huawei Mate X7 представлен официально / MForum.ru

26.11. [Новинки] Компоненты: Qualcomm анонсировала Snapdragon 8 Gen 5 / MForum.ru

25.11. [Новинки] Слухи: Раскрыты ключевые параметры Realme 16 Pro / MForum.ru

© 2003-2025, Мобильный форум,
Смайлы: © Aiwan. Kolobok smiles
Top.Mail.Ru

© 2003-2014, Мобильный форум
Адрес редакции: