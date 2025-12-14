ЦОД: Проект ЦОД в Финляндии - отражение ключевых современных трендов в размещении гипермасштабных объектов

14.12.2025, MForum.ru

Канадская компания Bitzero приступила к строительству в финском городе Кокемяки одного из крупнейших в Европе дата-центров, который в перспективе может достичь мощности в 1 гигаватт (ГВт).

Первоначальная мощность проекта планировалась в 500 МВт, но была увеличена до 1 ГВт. Для сравнения, мощность крупнейшего на сегодня дата-центра Финляндии составляет около 100 МВт. Строительство первой очереди на участке около 100 га уже началось.

Главным вызовом для проекта является энергетическая инфраструктура. Существующие сети не рассчитаны на такую нагрузку, и для полноценной работы потребуется строительство новой линии электропередачи напряжением 400 кВ. По оценкам оператора Fingrid, этот процесс, включая согласования, может занять 7–8 лет. Bitzero целенаправленно выбирает локации с доступом к избыточной возобновляемой энергии, холодным климатом и стабильной геополитической обстановкой.

Строительство в Кокемяки — часть масштабной трансформации, охватившей отрасль.

Взрывной рост на вычисления для ИИ стимулирует переосмысление архитектуры ЦОД в пользу архитектур с высокой плотностью размещения серверов и продвинутыми системами жидкостного охлаждения.

Идет смещение в сторону регионов с избытком ВИЭ и прохладным климатом – растет рынок ЦОД в Швеции, Норвегии, Финляндии, Дании и в Испании. Недостаток энергии и сложное регулирование приводят к тому, что все более ограничен рост ЦОД и сетей во Франкфурте, Амстердаме, Дублине и других традиционных центрах. Этому способствует и бесконечное ужесточение экологических норм в ЕС.

В ЕС выделяют средства на развитие ЦОД в рамках плана AI Continent с бюджетом 200 млрд евро для строительства AI-фабрик и утроения мощностей ЦОД в ЕС в ближайшие 5-7 лет. Ожидается, что совокупные инвестиции в европейские ЦОД к 2030 году превысят 100 млрд евро.

Европейцы при этом неминуемо столкнутся с проблемой нехватки электроэнергии, а также с нехваткой кадров, необходимых для развертывания и эксплуатации ЦОД.

