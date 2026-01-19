Геополитика и телеком: В ЕС опять пытаются ужесточить правила в отношении китайских телеком-вендоров

MForum.ru
19.01.2026,
Как узнали в Mobile World Live, Европейская комиссия 20 января 2026 года представит предложение о поэтапном обязательном отказе от оборудования китайских вендоров Huawei и ZTE в критической инфраструктуре, включая телекоммуникации, солнечную энергетику и системы безопасности в «критически важной инфраструктуре».
Предложение будет частью масштабной реформы «в области безопасности» в рамках стремления к «технологическому суверенитету», который бы уменьшил зависимость ЕС от Китая и США. Вот только сможет ли современная Европа успешно существовать вне блока с одним из этих полюсов.
Некоторые страны ЕС ранее запретили использование оборудования Huawei и ZTE, кто-то даже пытается заменять его на оборудование европейских вендоров или Samsung. Но есть и те, кто пока что не спешит отказываться от китайского телеком-оборудования.
Учитывая то, что каждое из входящих в ЕС государств самостоятельно занимается контролем своей кибербезопасности, нетрудно предположить, что план властей ЕС встретится с сопротивлением на местах. Для европейских стран вопросы расходов являются чувствительными. Германия и Испания уже выражали опасения, что резкий запрет затормозит развёртывание 5G и повысит затраты операторов и цены для потребителей. Также в ЕС 90% солнечных панелей — китайские, что делает быстрый отказ технически сложным.
Некоторые процессы отличаются инерцией. Сейчас, когда все более вероятным представляется постепенный разворот ЕС на Восток, европейские инициативы по снижению зависимости от Китая кажутся запоздавшими.
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: геополитика и телеком Евросоюз ЕС
--
Публикации по теме:
11.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: Краткий обзор отчета PwC “Semiconductor and Beyond” / MForum.ru
04.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: Правительство США вернуло разрешения TSMC, Samsung и SK Hynix на закупку американского оборудования для заводов компаний в Китае, но есть нюанс / MForum.ru
09.12. [Новости компаний] Микроэлектроника: Правительство США одобрило продажи чипов Nvidia H200 в Китай / MForum.ru
30.11. [Новости компаний] Микроэлектроника: Китай обваливает мировые цены широкозонных полупроводников / MForum.ru
07.11. [Новости компаний] Микроэлектроника: В Европе пошли на попятный – Нидерланды готовы отказаться от контроля над Nexperia / MForum.ru
19.01. [Новинки] Анонсы: Tecno представила Spark Go 3 за $99 с экраном 120 Гц и ИИ-помощником / MForum.ru
19.01. [Новинки] Слухи: Realme работает над P4 Power с батареей на 10 000 мАч / MForum.ru
19.01. [Новинки] Слухи: Galaxy S27 Ultra готовится стать главным прорывом Samsung за пять лет / MForum.ru
16.01. [Новинки] Анонсы: iQOO представила в Китае Z11 Turbo с чипом 3 нм и батареей будущего / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Redmi готовит Turbo 5 Max с чипом Dimensity 9500s за $360 / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Pixel 10a может дебютировать в феврале дешевле предшественника / MForum.ru
15.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представила трио смартфонов A6t / MForum.ru
15.01. [Новинки] Слухи: Игровой смартфон Nubia Red Magic 11 Air готовится к дебюту / MForum.ru
15.01. [Новинки] Слухи: Apple iPhone 18 Pro и Pro Max получит уменьшенный Dynamic Island и чип 2 нм / MForum.ru
14.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представила смартфоны A6s 5G и A6s 4G / MForum.ru
14.01. [Новинки] Слухи: Honor Magic 8 Pro Air – самый лёгкий и тонкий флагман нового поколения / MForum.ru
14.01. [Новинки] Слухи: Huawei Pura 90 Ultra получит 200-мегапиксельный сенсор телефото и 1-дюймовый основной сенсор / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: Samsung представила Galaxy A07 5G с долгой поддержкой и емкой батареей / MForum.ru
13.01. [Новинки] Слухи: Realme Neo8 с флагманским экраном от Samsung и АКБ 8000 мАч засветился в TENAA / MForum.ru
13.01. [Новинки] Анонсы: Vivo представила в Китае «неубиваемый» смартфон с батареей на 7200 мАч / MForum.ru
12.01. [Новинки] Слухи: В Redmi K90 Ultra будет реализован новый подход к «ультра-флагману» / MForum.ru
12.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представляет в Индии Pad 5 – планшет с антибликовым экраном и 5G / MForum.ru
12.01. [Новинки] Слухи: Камеры Honor Magic 8 Pro Air раскрыты за неделю до премьеры / MForum.ru
12.01. [Новинки] Слухи: Meizu отменяет Meizu 22 Air, но представляет «кубик» искусственного интеллекта / MForum.ru
09.01. [Новинки] Это интересно: Война частот обновления экранов на смартфонах доходит до абсурда? / MForum.ru