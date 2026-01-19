Геополитика и телеком: В ЕС опять пытаются ужесточить правила в отношении китайских телеком-вендоров

19.01.2026, MForum.ru

Как узнали в Mobile World Live, Европейская комиссия 20 января 2026 года представит предложение о поэтапном обязательном отказе от оборудования китайских вендоров Huawei и ZTE в критической инфраструктуре, включая телекоммуникации, солнечную энергетику и системы безопасности в «критически важной инфраструктуре».

Предложение будет частью масштабной реформы «в области безопасности» в рамках стремления к «технологическому суверенитету», который бы уменьшил зависимость ЕС от Китая и США. Вот только сможет ли современная Европа успешно существовать вне блока с одним из этих полюсов.

Некоторые страны ЕС ранее запретили использование оборудования Huawei и ZTE, кто-то даже пытается заменять его на оборудование европейских вендоров или Samsung. Но есть и те, кто пока что не спешит отказываться от китайского телеком-оборудования.

Учитывая то, что каждое из входящих в ЕС государств самостоятельно занимается контролем своей кибербезопасности, нетрудно предположить, что план властей ЕС встретится с сопротивлением на местах. Для европейских стран вопросы расходов являются чувствительными. Германия и Испания уже выражали опасения, что резкий запрет затормозит развёртывание 5G и повысит затраты операторов и цены для потребителей. Также в ЕС 90% солнечных панелей — китайские, что делает быстрый отказ технически сложным.

Некоторые процессы отличаются инерцией. Сейчас, когда все более вероятным представляется постепенный разворот ЕС на Восток, европейские инициативы по снижению зависимости от Китая кажутся запоздавшими.

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: геополитика и телеком Евросоюз ЕС

--