Итоги года: МегаФон подвел финансовые итоги 2025 года - рост выручки, абонбазы, мобильного трафика

06.03.2026, MForum.ru

Компания демонстрирует в целом позитивные результаты – рост выручки составил 8.15%, в абсолютном выражении она достигла 525.6 млрд. Этот рост в компании связывают с расширением абонентской базы, как следствием – увеличением потребления услуг мобильной связи. Свой позитивный вклад обеспечил и опережающий рост бизнеса в корпоративном сегменте.

Ключевые результаты:

Абонентская база увеличилась на 1,77% до 79,37 млн

Сервисная выручка увеличилась на 9,6% до 445,4 млрд рублей

Операционная прибыль выросла на 17,51%

Показатель OIBDA увеличился на 11,57%

МегаФон сумел нарастить клиентскую базу, сообщает компания, несмотря на известные ограничительные регуляторные меры, затруднившие оформление SIM-карт. По данным компании, количество абонентов МегаФон по итогам 2025 года выросло на 1.77% до 79,37 млн. Рост связан с расширением линейки тарифных предложений и развитием продуктовых механик, ориентированных на гибкость и персонализацию условий обслуживания.

Существенный приток новых клиентов дал сервис «Перенос тарифа», который запустила компания в отчетный период. Вдобавок компания развивала и другие тарифные предложения и цифровые сервисы, создавая дополнительные сценарии использования услуг для широкой клиентской аудитории. Одним из ключевых продуктов стала МегаСемья, в которую с 2025 года можно добавлять участников вне зависимости от региона их проживания.

Выручка и влияние на нее

Сервисная выручка выросла до 445,4 млрд рублей (+9.6% гг). В компании объясняют ее рост увеличением потребления интернет-трафика (на 6.5% гг), а также расширением продуктового портфеля и активным наращиванием цифровых сервисов.

Снижение чистой прибыли на 8.19% в компании связывают с повысившейся стоимостью обслуживания заемных средств. При этом OIBDA выросла на 11.57% за счет опережающей динамики выручки по сравнению с ростом операционных затрат и сохранению контроля над расходами. Операционная прибыль выросла на 17.51%, что в компании поясняют повышением эффективности бизнес-процессов и оптимизации базы затрат.

Продажи абонентского оборудования по итогам года сохранились на уровне прошлого периода (+0,65%). Динамика отражает перераспределение структуры каналов продаж: рост оптового направления, обеспеченный расширением ассортимента и каналов сбыта, а также увеличение доли продаж компании на маркетплейсах частично компенсировали снижение традиционной розницы.

Корпоративный сегмент выступил успешно, в частности, линейка технологических решений МегаФона в поддержку спроса на защищенную инфраструктуру обеспечила рост выручки более 40% по направлению сетевых решений и услуг кибербезопасности.

«Показатель отношения чистого долга к OIBDA по итогам года составил 2,48х против 2,62х годом ранее, что свидетельствует об улучшении долговых метрик и устойчивой способности компании обслуживать обязательства», - рассказали MForum в пресс-службе МегаФон. Динамика позитивная, но и такой долг требует немалых затрат на его обслуживание.

В июле 2025 года рейтинговые агентства «Эксперт РА» и АКРА в очередной раз подтвердили рейтинг кредитоспособности МегаФона на наивысшем уровне ААА по российской национальной шкале.

Инфраструктура

По итогам 2026 года МегаФон подтвердил лидерские позиции по скорости мобильного интернета, покрытию сети и качеству голосовой связи по всей России, утверждает компания со ссылкой на результаты тестирования российских исследователей этой темы: Megabitus, VIGO и DMTEL. Оператор расширил своё технологическое преимущество, дополнив традиционные показатели скорости и покрытия подтверждённым лидерством по качеству голосовых сервисов.

Снижение CAPEX по итогам 2025 года отражает переход к более сбалансированной инвестиционной модели компании, ориентированной на эффективность вложений и поддержание устойчивого развития сети. В отчётном периоде МегаФон вводил в эксплуатацию новые центры обработки данных, обеспечивающие масштабирование цифровых сервисов и повышение общей надёжности инфраструктуры. Компания также продолжила переход на импортозамещённые и собственные технологические решения.

Стратегия

Фокус развития в 2025 году был направлен на удержание высокой доступности сети и минимизацию негативного влияния внешних факторов на клиентский опыт, утверждает компания. Дополнительный был акцент сделан на внедрение передовых ML-алгоритмов, которые связали технические показатели сети с восприятием качества услуг клиентами. Это позволило более точно управлять приоритетами модернизации и оперативно реагировать на изменения пользовательского поведения.

--

теги: мобильная связь МегаФон итоги года итоги участники рынка

--