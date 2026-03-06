Итоги года: МегаФон подвел финансовые итоги 2025 года - рост выручки, абонбазы, мобильного трафика

MForum.ru
06.03.2026,
Компания демонстрирует в целом позитивные результаты – рост выручки составил 8.15%, в абсолютном выражении она достигла 525.6 млрд. Этот рост в компании связывают с расширением абонентской базы, как следствием – увеличением потребления услуг мобильной связи. Свой позитивный вклад обеспечил и опережающий рост бизнеса в корпоративном сегменте.
Ключевые результаты:
МегаФон сумел нарастить клиентскую базу, сообщает компания, несмотря на известные ограничительные регуляторные меры, затруднившие оформление SIM-карт. По данным компании, количество абонентов МегаФон по итогам 2025 года выросло на 1.77% до 79,37 млн. Рост связан с расширением линейки тарифных предложений и развитием продуктовых механик, ориентированных на гибкость и персонализацию условий обслуживания.
Существенный приток новых клиентов дал сервис «Перенос тарифа», который запустила компания в отчетный период. Вдобавок компания развивала и другие тарифные предложения и цифровые сервисы, создавая дополнительные сценарии использования услуг для широкой клиентской аудитории. Одним из ключевых продуктов стала МегаСемья, в которую с 2025 года можно добавлять участников вне зависимости от региона их проживания.
Выручка и влияние на нее
Сервисная выручка выросла до 445,4 млрд рублей (+9.6% гг). В компании объясняют ее рост увеличением потребления интернет-трафика (на 6.5% гг), а также расширением продуктового портфеля и активным наращиванием цифровых сервисов.
Снижение чистой прибыли на 8.19% в компании связывают с повысившейся стоимостью обслуживания заемных средств. При этом OIBDA выросла на 11.57% за счет опережающей динамики выручки по сравнению с ростом операционных затрат и сохранению контроля над расходами. Операционная прибыль выросла на 17.51%, что в компании поясняют повышением эффективности бизнес-процессов и оптимизации базы затрат.
Продажи абонентского оборудования по итогам года сохранились на уровне прошлого периода (+0,65%). Динамика отражает перераспределение структуры каналов продаж: рост оптового направления, обеспеченный расширением ассортимента и каналов сбыта, а также увеличение доли продаж компании на маркетплейсах частично компенсировали снижение традиционной розницы.
Корпоративный сегмент выступил успешно, в частности, линейка технологических решений МегаФона в поддержку спроса на защищенную инфраструктуру обеспечила рост выручки более 40% по направлению сетевых решений и услуг кибербезопасности.
«Показатель отношения чистого долга к OIBDA по итогам года составил 2,48х против 2,62х годом ранее, что свидетельствует об улучшении долговых метрик и устойчивой способности компании обслуживать обязательства», - рассказали MForum в пресс-службе МегаФон. Динамика позитивная, но и такой долг требует немалых затрат на его обслуживание.
В июле 2025 года рейтинговые агентства «Эксперт РА» и АКРА в очередной раз подтвердили рейтинг кредитоспособности МегаФона на наивысшем уровне ААА по российской национальной шкале.
Инфраструктура
По итогам 2026 года МегаФон подтвердил лидерские позиции по скорости мобильного интернета, покрытию сети и качеству голосовой связи по всей России, утверждает компания со ссылкой на результаты тестирования российских исследователей этой темы: Megabitus, VIGO и DMTEL. Оператор расширил своё технологическое преимущество, дополнив традиционные показатели скорости и покрытия подтверждённым лидерством по качеству голосовых сервисов.
Снижение CAPEX по итогам 2025 года отражает переход к более сбалансированной инвестиционной модели компании, ориентированной на эффективность вложений и поддержание устойчивого развития сети. В отчётном периоде МегаФон вводил в эксплуатацию новые центры обработки данных, обеспечивающие масштабирование цифровых сервисов и повышение общей надёжности инфраструктуры. Компания также продолжила переход на импортозамещённые и собственные технологические решения.
Стратегия
Фокус развития в 2025 году был направлен на удержание высокой доступности сети и минимизацию негативного влияния внешних факторов на клиентский опыт, утверждает компания. Дополнительный был акцент сделан на внедрение передовых ML-алгоритмов, которые связали технические показатели сети с восприятием качества услуг клиентами. Это позволило более точно управлять приоритетами модернизации и оперативно реагировать на изменения пользовательского поведения.
--
теги: мобильная связь МегаФон итоги года итоги участники рынка
--
Публикации по теме:
05.03. [Новости компаний] Участники рынка: МТС представила итоги 4q2025 - рост выручки, абонбазы, прибыли и снижение долговой нагрузки / MForum.ru
26.02. [Новости компаний] Итоги квартала: Вымпелком представил итоги 4q2025 и 2025 года / MForum.ru
05.02. [Новости компаний] Микроэлектроника: ASE Technology Holding - бизнес передовой упаковки чипов удвоится к 2026 году / MForum.ru
28.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: Вьетнам и ЕС будут крепить дружбу в области полезных ископаемых, микросхем и 5G / MForum.ru
28.01. [Новости компаний] Микроэлектроника: ASML сократит 1700 рабочих мест - 3.8% персонала, а также рекордно заработает в 2026 году / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Realme Narzo Power – гигантская батарея под новым именем / MForum.ru
06.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Headphone (a) обеспечат до 135 часов работы / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Nothing Phone (4a) и (4a) Pro получил новые огни, старый чип и перископ / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Tecno Pop X – бюджетник с рацией и экраном 120 Гц за $93 / MForum.ru
05.03. [Новинки] Слухи: Цены на Samsung Galaxy A37 и A57 «утекли» в сеть / MForum.ru
05.03. [Новинки] Анонсы: Nubia представила смартфоны серии Neo 5 / MForum.ru
04.03. [Новинки] Слухи: Honor 600 Lite полностью раскрыт до анонса / MForum.ru
04.03. [Новинки] MWC 2026: TECNO представляет OneLeap, MEGAPAD 2, Watch GT 1S и FreeHear 2 / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Рикор представил два смартфона для российского потребительского рынка / MForum.ru
04.03. [Новинки] Анонсы: Oppo A6s Pro получил 50-мегапиксельнцю ультраширокоугольную селфи-камеру / MForum.ru
03.03. [Новинки] Анонсы: Tecno Camon 50 Ultra 5G — 144 Гц, двойные 50-мегапиксельные камеры, батарея 6500 мАч и защита IP69K / MForum.ru
03.03. [Новинки] Слухи: Samsung готовит 200-мегапиксельный сенсор ISOCELL HPA с размером 1/1.12 дюйма и технологией LOFIC / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Apple представила iPhone 17e — A19, 256 ГБ базовой памяти и MagSafe за 600 долларов / MForum.ru
02.03. [Новинки] MWC 2026: Honor Magic V6 — первый в мире складной смартфон с защитой IP68/IP69, Snapdragon 8 Elite Gen 5 и батареей 6660 мАч / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Honor MagicPad 4 — первый в мире планшет на Snapdragon 8 Gen 5 / MForum.ru
02.03. [Новинки] Анонсы: Redmi A7 Pro 4G появился в Индонезии — 120 Гц, батарея 6000 мАч и яркий дизайн за $90 / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S26 Ultra — приватный дисплей, быстрая зарядка 60 Вт и светосильная камера / MForum.ru
27.02. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S26 и S26+ — ставка на софт и минимальные аппаратные изменения / MForum.ru
26.02. [Новинки] MWC 2026: TECNO покажет самый тонкий смартфон с отстегивающимися модулями / Mforum.ru
26.02. [Новинки] Анонсы: Infinix Smart 20 получил экран 120 Гц, Helio G81 Ultimate и IP64 / MForum.ru