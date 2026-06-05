Мобильная связь: Исследование МТС честно оценило перспективы строительства 5G в России

MForum.ru
11.06.2026,
Что нам светит по оценкам аналитиков центра Research&Insightes МТС
📌 капитальные затраты более, чем в 335 млрд до 2036 года. Солидно.
📌 286 млрд из 335 придется на B2C и обеспечит общий убыток для операторов в 84 млрд, который не сможет покрыть потенциальная прибыль в 63 млрд от B2B-сегмента. То есть строительство 5G в запланированных регулятором контурах (охват 16 городов миллионников к 2029 году) - планово-убыточное. Странно просить от бизнеса действовать себе в убыток?
📌 к 2027 году потребуется ввести в эксплуатацию 4.3 тысячи БС 5G, к 2036 году их число должно вырасти до 61.2 тысяч. В разработку и производство этих БС операторы уже авансировали 100 млрд (!)
📌 С предложенными новыми частотами совместимо лишь порядка 3% смартфонов, которые сейчас находятся на руках абонентов. Это станет еще одним существенным ограничивающим фактором развития 5G в стране. В режиме переиспользования частот - больше, но этот режим не даст никаких ощутимых для абонентов выигрышей, только значок 5G на экране - оно кому-то надо без соответствующего роста скоростей?
💎 Не пора ли корректировать программу развития 5G в России в с учетом реалий?
Чтобы сделать ее более реалистичной (окупаемой, прежде всего) нужно разрешить использовать любое доступное операторам оборудование и выделить частоты 3.4-3.8 ГГц. А также вести работу с крупными вендорами абонентских устройств, чтобы они включили поддержку 5G на своих аппаратах. Это один из возможных путей. Сложный.
Другой путь - отказаться от идеи массового 5G (B2C) и позволить операторам строить понятные кейсы B2B / p5G. Простой.
Выбор - за регулятором, но "розовые очки" пора снять.
Что нужно было бы делать к текущему моменту - строить 5G SA. Конечно, при условии наличия годных (во всех смыслах, включая расчищенность) частот и разрешения использовать любое доступное операторам оборудование без ограничений по времени его использования.
Как строят 5G SA в Азии, или хотя бы, как в США.
Потому что развитие большинства бизнес сценариев невозможно, если не перейти на SA-архитектуру. 5G-NSA это переходная технология. В условиях запаздывания России с 5G, ее можно (нужно?) пропустить.
На этой картинке из исследования МТС не хватает глобальных вендоров. Чтобы было более ясное понимание в отношении того, чем мы пока располагаем в плане отечественного оборудования. И можно ли требовать строить B2C-сети 5G только на нем.
А еще большой вопрос - чье оборудование на сегодня соответствует новым правилам ПП 719.
Что текущий "ПЛН" требует от операторов?
🔹 До 2030 года покрытие 5G 16 городов миллионников. Вести строительство требуется с поэтапным расширением зон покрытия.
🔸 C 2026 года должны начаться запуски и наращиваться вплоть до 2033 года покрытие в Москве, Петербурге и Новосибирске.
🔸С 2027 года в программу добавляются Екатеринбург, Казань, Красноярск и Нижний Новгород.
🔸С 2028 года - Челябинск, Уфа, Самара и Ростов-на-Дону
🔸С 2029 года - Краснодар, Омск, Воронеж, Пермь и Волгоград
Аналитики уверены, что монетизация 5G в B2C возможна через B2B2X подход: оператор в этом случае выполняет роль брокера для торговли услугами или интегратора услуг - продает возможность использовать сеть бизнесам, а бизнес предоставляет использование сети конечному потребителю.
Важно понимать, что B2C-5G - это необходимость, что ее развертывание требуется для обеспечения качества и емкости сети, но сама по себе такая сеть не является источником возврата инвестированного капитала.
Текущая ситуация со смартфонами с 5G в РФ показана на картинке
Изменить этот расклад будет весьма сложно, и вряд ли можно всерьез надеяться это сделать до/без возвращения зарубежных производителей электроники на рынок РФ.
Основа для развертывания 5G в России - это B2B 5G - здесь вполне ожидаемая инвестиционная экономика за счет SLA-сервисов (вот только какое SLA в условиях блокировок?), pLTE и высокой готовности платить за качество связи. Это подтверждается и опытом Китая.
Приоритеты по сценариям развития B2B 5G SA в России (да и в мире):
❗️ Главное - B2B-кейс возможен и будет прибыльным даже в условиях "кривого" частотного ресурса, которым мы пока располагаем. Это было бы уместным и разумным инвестированием, в отличие от попыток строить массовое покрытие городов-миллионников.
На этом всё - кому интересны детали исследования, оно доступно на MForum - по ссылке.
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теги: пятое поколение аналитика стратегия стратегии
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