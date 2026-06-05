Мобильная связь: Исследование МТС честно оценило перспективы строительства 5G в России

11.06.2026, MForum.ru

Что нам светит по оценкам аналитиков центра Research&Insightes МТС

📌 капитальные затраты более, чем в 335 млрд до 2036 года. Солидно.

📌 286 млрд из 335 придется на B2C и обеспечит общий убыток для операторов в 84 млрд, который не сможет покрыть потенциальная прибыль в 63 млрд от B2B-сегмента. То есть строительство 5G в запланированных регулятором контурах (охват 16 городов миллионников к 2029 году) - планово-убыточное. Странно просить от бизнеса действовать себе в убыток?

📌 к 2027 году потребуется ввести в эксплуатацию 4.3 тысячи БС 5G, к 2036 году их число должно вырасти до 61.2 тысяч. В разработку и производство этих БС операторы уже авансировали 100 млрд (!)

📌 С предложенными новыми частотами совместимо лишь порядка 3% смартфонов, которые сейчас находятся на руках абонентов. Это станет еще одним существенным ограничивающим фактором развития 5G в стране. В режиме переиспользования частот - больше, но этот режим не даст никаких ощутимых для абонентов выигрышей, только значок 5G на экране - оно кому-то надо без соответствующего роста скоростей?

💎 Не пора ли корректировать программу развития 5G в России в с учетом реалий?

Чтобы сделать ее более реалистичной (окупаемой, прежде всего) нужно разрешить использовать любое доступное операторам оборудование и выделить частоты 3.4-3.8 ГГц. А также вести работу с крупными вендорами абонентских устройств, чтобы они включили поддержку 5G на своих аппаратах. Это один из возможных путей. Сложный.

Другой путь - отказаться от идеи массового 5G (B2C) и позволить операторам строить понятные кейсы B2B / p5G. Простой.

Выбор - за регулятором, но "розовые очки" пора снять.

Что нужно было бы делать к текущему моменту - строить 5G SA. Конечно, при условии наличия годных (во всех смыслах, включая расчищенность) частот и разрешения использовать любое доступное операторам оборудование без ограничений по времени его использования.

Как строят 5G SA в Азии, или хотя бы, как в США.

Потому что развитие большинства бизнес сценариев невозможно, если не перейти на SA-архитектуру. 5G-NSA это переходная технология. В условиях запаздывания России с 5G, ее можно (нужно?) пропустить.

На этой картинке из исследования МТС не хватает глобальных вендоров. Чтобы было более ясное понимание в отношении того, чем мы пока располагаем в плане отечественного оборудования. И можно ли требовать строить B2C-сети 5G только на нем.

А еще большой вопрос - чье оборудование на сегодня соответствует новым правилам ПП 719.

Что текущий "ПЛН" требует от операторов?

🔹 До 2030 года покрытие 5G 16 городов миллионников. Вести строительство требуется с поэтапным расширением зон покрытия.

К 2027 году - ввести 4.3 тысяч БС 5G

К 2036 году - рост до 61.2 тысяч БС 5G (CAGR ~ 34%)

🔸 C 2026 года должны начаться запуски и наращиваться вплоть до 2033 года покрытие в Москве, Петербурге и Новосибирске.

🔸С 2027 года в программу добавляются Екатеринбург, Казань, Красноярск и Нижний Новгород.

🔸С 2028 года - Челябинск, Уфа, Самара и Ростов-на-Дону

🔸С 2029 года - Краснодар, Омск, Воронеж, Пермь и Волгоград

В первый год работы должно быть обеспечено не менее 15% территории города

Во второй - не менее 30%

В третий - не менее 50%

Аналитики уверены, что монетизация 5G в B2C возможна через B2B2X подход: оператор в этом случае выполняет роль брокера для торговли услугами или интегратора услуг - продает возможность использовать сеть бизнесам, а бизнес предоставляет использование сети конечному потребителю.

Важно понимать, что B2C-5G - это необходимость, что ее развертывание требуется для обеспечения качества и емкости сети, но сама по себе такая сеть не является источником возврата инвестированного капитала.

Текущая ситуация со смартфонами с 5G в РФ показана на картинке

Изменить этот расклад будет весьма сложно, и вряд ли можно всерьез надеяться это сделать до/без возвращения зарубежных производителей электроники на рынок РФ.

Основа для развертывания 5G в России - это B2B 5G - здесь вполне ожидаемая инвестиционная экономика за счет SLA-сервисов (вот только какое SLA в условиях блокировок?), pLTE и высокой готовности платить за качество связи. Это подтверждается и опытом Китая.

Приоритеты по сценариям развития B2B 5G SA в России (да и в мире):

Промышленные предприятия с выручкой от 20 млрд

Аэропорты класса А

Морские порты с грузооборотом от 5 млн т/год

Платные автодороги (федеральные)

Логистика (склады А и Б классов)

Умный город - автономный транспорт и видеоаналитика

❗️ Главное - B2B-кейс возможен и будет прибыльным даже в условиях "кривого" частотного ресурса, которым мы пока располагаем. Это было бы уместным и разумным инвестированием, в отличие от попыток строить массовое покрытие городов-миллионников.

На этом всё - кому интересны детали исследования, оно доступно на MForum - по ссылке.

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теги: пятое поколение аналитика стратегия стратегии

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