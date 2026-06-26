Анонсы: Oppo Enco Air5s — первые полувнутриканальные наушники бренда с шумоподавлением

MForum.ru
29.06.2026,
Компания Oppo расширила аудиолинейку моделями Enco Air5s и Enco Air5. Первая стала первым полувнутриканальным («открытым») TWS-гарнитуром бренда с активным шумоподавлением (ANC), вторая предлагает классическую конструкцию с силиконовыми амбушюрами.
Enco Air5s весят по 3,9 грамма на наушник благодаря встроенному аккумулятору на 40,5 мАч. Отказ от силиконовых амбушюр повышает комфорт при длительном ношении, но ухудшает пассивную шумоизоляцию.
Главная техническая особенность — Real-time Adaptive Noise Cancellation: система на частоте 800 кГц анализирует степень прилегания, форму ушного канала и уровень внешнего шума, подстраивая работу ANC в реальном времени. Дополнительная функция Tailored Voice-Canceling System целенаправленно ослабляет голоса окружающих .
Остальные характеристики:
Без ANC наушники работают до 9 часов на одном заряде, с включённым шумоподавлением — до 4,5 часов. Вместе с зарядным кейсом суммарное время прослушивания достигает 48 часов (без ANC) или 25 часов (с ANC) . В Китае модель доступна в трёх цветах: Lunar White, Midnight Black и Starlight Purple .
Базовая модель Oppo Enco Air5 получила силиконовые амбушюры и весит 4,3 грамма на наушник. Она обеспечивает более плотную пассивную изоляцию. Встроенный аккумулятор ёмкостью 62 мАч позволяет слушать музыку до 13 часов без ANC и до 6,5 часов с включённым шумоподавлением .
Система ANC в Enco Air5 снижает внешние шумы до 52 дБ в диапазоне до 5000 Гц . Среди других особенностей — Bluetooth 6.1 с поддержкой подключения к двум устройствам, режим низкой задержки (47 мс в наушниках), 12-мм драйверы и 10-полосный эквалайзер с технологией пространственного звука Oppo Alive Audio . Защита также соответствует классу IP55.
Общая автономность с кейсом — 54 часа без ANC и 27 часов с ANC . Доступные цвета: Glossy White и Midnight Black .
В Европе цены установлены на уровне 79,99 евро для Enco Air5s и 69,99 евро для Enco Air5 . В Сингапуре Air5s стоят около 120 сингапурских долларов (~$93), Enco Air5 — 110 сингапурских долларов (~$85) . С 25 июня наушники доступны в магазине Oppo Store в Италии, в розничных сетях ожидаются с 1 июля.
Oppo Enco Air5s — одно из немногих решений в своём сегменте, где полувнутриканальная конструкция дополняется качественным адаптивным шумоподавлением. В отличие от многих подобных моделей, реальная эффективность ANC в Air5s подтверждается практическими обзорами.
Enco Air5 при этом остаются более универсальным вариантом с лучшей шумоизоляцией и более высокой автономностью. Выбор между ними, по сути, сводится к предпочтению по типу посадки.
© Антон Печеровый,
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