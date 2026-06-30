Слухи: Oppo A7 Pro Max – первый «десятитысячник» бренда, Snapdragon 4 Gen 5 и 80-ваттная зарядка

MForum.ru
21.07.2026,
Судя по свежим утечкам, Oppo готовит к выпуску новый смартфон A7 Pro Max, который станет первым устройством бренда с аккумулятором ёмкостью 10 000 мАч.
Модель, как сообщается, будет оснащена 6.78-дюймовым плоским OLED-экраном разрешением 1.5K с частотой обновления 120 Гц. В основе аппарата лежит новейший чипсет Snapdragon 4 Gen 5, представленный компанией Qualcomm ещё в мае этого года.
Несмотря на батарею-гигант, инженерам Oppo удалось сохранить достаточно изящные габариты. Толщина корпуса, по предварительным данным, составит всего 8.47 мм, а вес — около 226 граммов. Для сравнения, это даже тоньше и легче, чем iPhone 17 Pro Max, у которого ёмкость батареи почти вдвое меньше. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 80 Вт.
Что касается камер, то здесь, как типично для средне-бюджетного сегмента, используется довольно скромная конфигурация: основной модуль на 50 МП в паре со вспомогательным 2-мегапиксельным датчиком. А вот фронтальная камера может приятно удивить — ей приписывают разрешение 50 МП.
Учитывая выбор чипсета и общую направленность модели, Oppo A7 Pro Max, скорее всего, будет нацелен на тех, кому важна максимальная автономность, а не флагманская производительность или камеры. Snapdragon 4 Gen 5, несмотря на позиционирование в начальном сегменте, предложит приличную энергоэффективность и поддержку 90-кадерного гейминга.
Ожидается, что стоимость устройства будет в районе 2000 юаней, что делает его очень привлекательным предложением для рынка Китая.
© Антон Печеровый,
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