Слухи: Oppo A7 Pro Max – первый «десятитысячник» бренда, Snapdragon 4 Gen 5 и 80-ваттная зарядка

21.07.2026, MForum.ru

Судя по свежим утечкам, Oppo готовит к выпуску новый смартфон A7 Pro Max, который станет первым устройством бренда с аккумулятором ёмкостью 10 000 мАч.

Модель, как сообщается, будет оснащена 6.78-дюймовым плоским OLED-экраном разрешением 1.5K с частотой обновления 120 Гц. В основе аппарата лежит новейший чипсет Snapdragon 4 Gen 5, представленный компанией Qualcomm ещё в мае этого года.

Несмотря на батарею-гигант, инженерам Oppo удалось сохранить достаточно изящные габариты. Толщина корпуса, по предварительным данным, составит всего 8.47 мм, а вес — около 226 граммов. Для сравнения, это даже тоньше и легче, чем iPhone 17 Pro Max, у которого ёмкость батареи почти вдвое меньше. Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 80 Вт.

Что касается камер, то здесь, как типично для средне-бюджетного сегмента, используется довольно скромная конфигурация: основной модуль на 50 МП в паре со вспомогательным 2-мегапиксельным датчиком. А вот фронтальная камера может приятно удивить — ей приписывают разрешение 50 МП.

Учитывая выбор чипсета и общую направленность модели, Oppo A7 Pro Max, скорее всего, будет нацелен на тех, кому важна максимальная автономность, а не флагманская производительность или камеры. Snapdragon 4 Gen 5, несмотря на позиционирование в начальном сегменте, предложит приличную энергоэффективность и поддержку 90-кадерного гейминга.

Ожидается, что стоимость устройства будет в районе 2000 юаней, что делает его очень привлекательным предложением для рынка Китая.