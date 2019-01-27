Телеком: В Канаде выделят $40 млн на Nokia 5G

MForum.ru
27.01.2019,
Правительство Канады предоставит 40 млн канадских долларов (US$30 млн) на финансирование исследований беспроводной технологии 5G, которые проводит компания Nokia.
Как ожидается, средства пойдут на углубление исследований в таких темах, как маршрутизация данных, управления оптоволоконными сетями и кибербезопасность.
Канада, как известно, оказалась втянута в конфликт с Китаем после того, как по просьбе силовиков США об экстрадиции в Ванкувере была задержана Мэн Ваньчжоу, финансовый директор Huawei. Оказавшись между Сциллой в лице США и Харибдой в лице Китая, правительство Канады, пытается лавировать. В частности, г-жа Ваньчжоу так пока и не экстрадирована в США, напротив, она отпущена под залог и остается в частном особняке в Ванкувере. Кроме того, Канада до сих пор не объявила о запрете не закупки решений 5G Huawei, как это сделано в США, Австралии, Новой Зеландии.
Так или иначе, но конфликт США и Китая, играет на руку компаниям Ericsson и Nokia, которые на отдельных рынках неожиданно оказались вне конкуренции - операторы теперь вынуждены будут приобретать оборудование у этих вендоров. Практически безальтернативно. $30 млн от правительства Канады - это только малая толика дополнительных средств, которые получат европейские вендоры. Источник: reuters.com.
+
Кто и где в 5G - смотрите на MForum.ru
За новостями телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62
теги: Канада Nokia пятое поколение
© Алексей Бойко,
Публикации по теме:
22.01. [Новости компаний] Пятое поколение: Ericsson уполовинит роялти за 5G / MForum.ru
21.01. [Новости компаний] Телеком: 5G в США - гонка за клиентами / MForum.ru
04.01. [Новости компаний] Телеком: Сеть 5G Telia запущена в TalTech University / MForum.ru
04.12. [Новости компаний] Телеком: 5G робот появился в аэропорту Хельсинки / MForum.ru
04.12. [Новости компаний] Телеком: Qualcomm и Nokia завершили тесты совместимости / MForum.ru
25.01. [Новинки] Слухи: Официальный рендер раскрыл все подробности о Redmi Go / MForum.ru
25.01. [Новинки] Анонсы: Vivo APEX 2019 — смартфон без кнопок и отверстий / MForum.ru
24.01. [Новинки] Слухи: Meizu M9 Note с 48 Мп камерой представят в середине февраля / MForum.ru
23.01. [Новинки] Слухи: Oppo Find X2 представят в июне / MForum.ru
23.01. [Новинки] Анонсы: Объявлены российские цены Honor View 20, Honor Band 4 Running и Honor Watch Magic / MForum.ru
22.01. [Новинки] Анонсы: Официально представлен Vivo Y89 / MForum.ru
22.01. [Новинки] Слухи: Redmi Go сертифицирован в Тайланде / MForum.ru
21.01. [Новинки] Слухи: Живые фото Moto G7 Power подтвердили спецификации и цену / MForum.ru
18.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты цены и дата релиза Samsung Galaxy M10 и M20 / MForum.ru
17.01. [Новинки] Анонсы: Vivo Y91 с вырезом в экране оценен с 10 999 рупий / MForum.ru
17.01. [Новинки] Слухи: Xiaomi Mi 9 замечен на рендерах / MForum.ru
16.01. [Новинки] Анонсы: Doogee Y8 — смартфон с вырезом в экране на $69,99 / MForum.ru
16.01. [Новинки] Анонсы: Homtom C8 с градиентной панелью оценен в $85 / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Раскрыты подробности о Samsung Galaxy A90 / MForum.ru
15.01. [Новинки] Слухи: Nokia 6.2 дебютирует в течение месяца / MForum.ru
15.01. [Новинки] Анонсы: Huawei P Smart 2019 появился в России / MForum.ru
14.01. [Новинки] Это интересно: Дешевых Xiaomi Mi ждать больше не стоит / MForum.ru
14.01. [Новинки] Это интересно: HMD Global возродит Nokia N9 / MForum.ru
11.01. [Новинки] Анонсы: Samsung Galaxy S10 представят 20 февраля / MForum.ru
10.01. [Новинки] Анонсы: Представлен Redmi Note 7 с 48 Мп камерой / MForum.ru