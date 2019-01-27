Телеком: В Канаде выделят $40 млн на Nokia 5G

27.01.2019, MForum.ru

Правительство Канады предоставит 40 млн канадских долларов (US$30 млн) на финансирование исследований беспроводной технологии 5G, которые проводит компания Nokia.

Как ожидается, средства пойдут на углубление исследований в таких темах, как маршрутизация данных, управления оптоволоконными сетями и кибербезопасность.

Канада, как известно, оказалась втянута в конфликт с Китаем после того, как по просьбе силовиков США об экстрадиции в Ванкувере была задержана Мэн Ваньчжоу, финансовый директор Huawei. Оказавшись между Сциллой в лице США и Харибдой в лице Китая, правительство Канады, пытается лавировать. В частности, г-жа Ваньчжоу так пока и не экстрадирована в США, напротив, она отпущена под залог и остается в частном особняке в Ванкувере. Кроме того, Канада до сих пор не объявила о запрете не закупки решений 5G Huawei, как это сделано в США, Австралии, Новой Зеландии.

Так или иначе, но конфликт США и Китая, играет на руку компаниям Ericsson и Nokia, которые на отдельных рынках неожиданно оказались вне конкуренции - операторы теперь вынуждены будут приобретать оборудование у этих вендоров. Практически безальтернативно. $30 млн от правительства Канады - это только малая толика дополнительных средств, которые получат европейские вендоры. Источник: reuters.com.

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теги: Канада Nokia пятое поколение