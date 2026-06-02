Микроэлектроника: Форум "Микроэлектроника 2026", обсуждая программу, - пьезо- и сегнетоэлектрические материалы

MForum.ru
02.06.2026,
Приближается форум "Микроэлектроника 2026" (28 сентября - 2 октября), а с ним и неприменные предконференции, секции и круглые столы. Форум обычно дает хороший срез того, что происходит в отрасли. В частности, на базе секции №13 «Материалы микро- и наноэлектроники, диагностика материалов и элементов электронной компонентной базы» будет проведен круглый стол «Перспективные пьезо- и сегнетоэлектрические материалы для микро- и наноэлектроники, акустоэлектроники, фотоники и сенсорики: синтез и применение».
Предлагается обсуждать, в частности, гибридные системы "пьезоэлектрик-полупроводник". Использование пьезоэлектрических материалов позволяет ускорить передачу информации между ядрами процессоров, на их базе можно создавать пьезогенераторы для питания микросхем и процессоров, использовать их в нейроморфных процессорах, в телеком-системах сотовой связи для создания и обработки поверхностных и объемных акустических волн. Эти материалы позволяют создавать датчики физических величин как на прямом акустическом эффекте, так и на акустических резонаторах.
Как ожидается, значительную роль в развитии этих направлений будут играть новые материалы, например, материалы с высокими значениями пьезоэлектрического модуля, высокой скоростью передачи акустических волн, низкоразмерных материалов (наностержней ZnO и AlN), которые называют 1D-материалами. А также развитие технологий миниатюризации акустоэлектронных устройств на основе процессов электроннолучевой и ионнолучевой литографии.
В программе круглого стола:
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теги: микроэлектроника встречи пьезоэлектрические материалы сегнетоэлектрические материалы пьезоэлектрики сегнетоэлектрики
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