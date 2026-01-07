Искусственный интеллект: Nvidia на CES2026 представила не просто автопилот, а «мыслящий» ИИ с открытым кодом

MForum.ru
07.01.2026,
Пока все обсуждали железо, Nvidia сделала ход конём в области софта. На CES2026 Дженсен Хуанг представил семейство открытых моделей Alphamayo - не очередной автопилот, а крупномасштабную «обучающую модель» с архитектурой «цепочки мыслей» (Chain-of-Thought) для беспилотников и роботов.
В чём прорыв?
Раньше ИИ для автономок учился на миллионах конкретных сценариев («если Х, то Y»). Alphamayo учится рассуждать как человек. Вместо поиска в базе готовых решений, модель выстраивает логическую цепочку для уникальной ситуации (например: «светофор не горит -> это перекрёсток -> нужно уступить дорогу по знакам -> оценить траектории других машин -> принять решение»). Это ключевой скачок от распознавания образов к осмысленному планированию действий.
Открытый код!
Nvidia выложила в открытый доступ 3 ключевых компонента, обеспечив разработчиков набором необходимых инструментов:
Что это даёт индустрии?
Разработчики получали не «чёрный ящик», а базу для создания и адаптации своих моделей. Можно дообучать Alphamayo под локальные ПДД, климат или специфичные задачи (логистические роботы, строительная техника). Это может ускорить разработку в разы и в целом снижает порог входа в отрасль.
«В ближайшие 10 лет я почти уверен, что очень, очень большая часть автомобилей в мире станет автономными», — заявил Хуанг.
Какие будут последствия
Можно утверждать, что Nvidia задаёт новый стандарт. Компания переводит гонку совершенствования автономного транспорта из плоскости «чей датчик точнее» в плоскость «чья ИИ-архитектура разумнее». Предложив открытую экосистему для создания «мыслящих» ИИ, Nvidia не просто показала технологию, а претендует на место архитектора всего будущего отрасли.
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: искусственный интеллект ИИ CES2026 модели ИИ автопилоты
--
Публикации по теме:
28.02. [Новости компаний] Зарубежное оборудование: Qualcomm рассказал о новинках, представленных на MWC-2022 (часть 2) / MForum.ru
21.03. [Новости компаний] Дайджест: Day-by-Day, 2016.03.19-20, выходные. Дайджест Телеком и Роботы / MForum.ru
01.03. [Новости компаний] Дайджест: Day-by-Day, 01 марта 2016 года, вторник / MForum.ru
23.04. [Новости компаний] Роботизированные автомобили, робомобили / MForum.ru
15.08. [Новости компаний] Connected car / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Redmi в конце января представит Turbo 5 Max с «рекордной» батареей / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Realme Neo 8 получит дизайн в стиле «киберпанк» и флагманскую платформу при цене $360 / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Honor анонсирует ультратонкий Magic 8 Pro Air / MForum.ru
03.01. [Новинки] Анонсы: Oppo выводит глобальную версию Reno15 с Snapdragon 7 Gen 4 и зум-камерой / MForum.ru
03.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представляет на Тайване Reno15 Pro Max и Pro с 200 Мп камерой / MForum.ru
30.12. [Новинки] Слухи: Honor готовит Power 2 с батареей на 10 080 мАч / MForum.ru
29.12. [Новинки] Слухи: В сети появились первые изображения и характеристики Infinix Note Edge / MForum.ru
26.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 17 Ultra – флагман с 200 Мп зумом и Leica-версией с механическим кольцом / MForum.ru
26.12. [Новинки] Слухи: Samsung готовит анонс Galaxy A07 5G с увеличенной батареей / MForum.ru
26.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi Watch 5 – умные часы с «мышечным» управлением и двумя чипами / MForum.ru
25.12. [Новинки] Анонсы: Honor тихо выпустила в Китае супербюджетный смартфон Play 10A / MForum.ru
25.12. [Новинки] Слухи: Nubia подтверждает работу над новым ультратонким игровым смартфоном RedMagic 11 Air / MForum.ru
24.12. [Новинки] Анонсы: TCL анонсировала планшет для цифровых заметок с экраном, имитирующим бумагу / MForum.ru
24.12. [Новинки] Анонсы: Honor раскрывает детали камер для новых игровых смартфонов серии Win / MForum.ru
24.12. [Новинки] Анонсы: Samsung готовит обновление камер в Galaxy A37 и A57 / MForum.ru
23.12. [Новинки] Анонсы: Huawei Nova 15 – баланс для повседневных задач / MForurm.ru
23.12. [Новинки] Анонсы: Huawei представила Nova 15 Pro и Ultra с акцентом на фотографию и автономность / MForum.ru
22.12. [Новинки] Анонсы: Huawei представляет MatePad 11.5 (2026) – планшет с антибликовым экраном для учёбы / MForum.ru
22.12. [Новинки] Слухи: Realme готовит преемника Neo7 с гигантской батареей и флагманским чипом / MForum.ru
22.12. [Новинки] Слухи: OnePlus работает над серией Turbo с АКБ до 9000 мАч / MForum.ru