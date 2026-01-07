Интернет в помещениях: CES2026: Компания pureLiFi предложила решение, способное обеспечить качественный беспроводный интернет в помещении в зоне покрытия 5G

07.01.2026, MForum.ru

Одна из проблем 5G связана с тем, что сигнал 5G в миллиметровом диапазоне почти не проходит через современные строительные материалы, да и стекло является для него серьезной преградой, особенно энергосберегающее. Да что там экзотические миллиметры, даже и сигнал 5G в «золотом диапазоне» 3.5 ГГц заметно ослабляется оконным стеклом и стенами из железобетона. Компания pureLiFi предлагает решение – оптический мост Bridge XC (LINXC Bridge).

Как выглядит это решение: уличный модем 5G подключается к небольшому блоку – приемопередатчику, работающему в невидимом для глаза ИК-диапазоне. Его располагают с наружной стороны окна. В помещении, с другой стороны стекла, крепят еще один приемопередатчик. Сигнал 5G, преобразованный в свет легко преодолевает стеклопакет и на выходе блока, установленного в помещении, получаем уже обычный Ethernet.

Внутренний блок pureLiFi Bridge XC может раздать интернет по витой паре, к нему можно подключить Wi-Fi роутер или опять же, Li-Fi точку доступа.

Раздача по Wi-Fi – самый привычный сценарий. Bridge XC становится «репитером», который передаёт интернет от уличного модема на ваш обычный Wi-Fi роутер внутри помещения.

Скорость передачи данных у оптического моста – 1 Гбит/с в обоих направлениях. Его использование не требует лицензирования ни в одной стране мира.

Приятная особенность решения – уличному блоку Bridge XС не требуется подключение к сети промышленного тока. Он получает энергию, необходимую для работы беспроводно, от внутреннего блока, который включен в обычную розетку. Используется технология компании Solace Power.

Благодаря этому не потребуется сверлить сквозное отверстие для кабеля в стене помещения. Вроде и неплохо, но в значительной степени это преимущество обнуляется тем, что все равно требуется обеспечить электропитание внешнего модема. Вот если бы внешний блок Bridge XC имел встроенный модем 5G, но чего нет, того нет. Впрочем, компания пишет, что есть опция обеспечения питания и для внешнего модема от уличного блока. А также опция встраивания внешней части моста в уличный CPE 5G/4G.

Внутрь помещения сквозь окно можно забросить не только сигнал 5G, но и, например, сигнал со спутникового абонентского терминала, уличного модема 4G, или витой пары с Ethernet.

Для раздачи интернета в помещении в оптическом диапазоне компания предлагает точку доступа LiFi Cube Mini, похожую на мини-прожектор.

Точка доступа LiFi Cube Mini создаёт беспроводное покрытие в невидимой для человека части оптического диапазона в комнате, в отдельном кабинете или в рабочей зоне. В отличие от радиосигнала Wi-Fi, оптический сигнал не выходит за пределы помещения и не попадает к соседям. Если в вашем помещении нет окон, то подключиться к вашей точке доступа практически невозможно. В используемом Cube Mini оптическом диапазоне нет и помех от соседей, это обеспечивает постоянные высокие скорости интернета в помещении. Но для работы с ней нужны и абонентские устройства с поддержкой LiFi.

💎 "Оконный оптический мост" - симпатичное решение, которое в отдельных случаях может оказаться весьма полезным. Доберется ли это решение когда-либо и до российского рынка?

иллюстрации - компании pureWiFi

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: интернет в помещениях Li-Fi LiFi CES2026 беспроводный интернет мосты связь в помещениях

--