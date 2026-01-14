AdTech: Erion объявляет о реорганизации МТС Adtech в акционерное общество

14.01.2026, MForum.ru

Компания Erion, которая объединяет нетелеком-активы ПАО «МТС», объявляет о преобразовании дочернего юрлица МТС AdTech ООО «МТС Рекламные технологии» в акционероное общество - АО «МТС Рекламные технологии».

Решение о завершении реорганизации принято на собрании акционеров общества в декабре, запись о регистрации изменений внесена в ЕГРЮЛ в начале января 2026 года. При преобразовании в акционерное общество права и обязанности реорганизованного юридического лица в отношении других лиц не изменились.

Состав участников - акционеров в уставном капитале реорганизованного юрлица не изменился. Уставный капитал АО «МТС Рекламные технологии» разделен на 902,002 млн обыкновенных акций. ERION владеет 99% акций.

МТС AdTech, это один из самых быстрорастущих бизнесов в портфеле экосистемы ERION. Выручка МТС AdTech за 9 месяцев 2025 года превысила 48,2 млрд рублей за счет развития собственных высокотехнологичных продуктов, успешных M&A-сделок и уникальных партнерств с крупнейшими игроками рынка.

Рекламная вертикаль МТС AdTech занимается разработкой передовых AdTech и MarTech-продуктов на основе технологий Big Data и AI. Среди ключевых решений: платформы МТС Маркетолог и Маркетолог PRO — цифровые рекламные инструменты для бизнеса и агентств с возможностью запуска рекламы на базе Big Data и данных внешних поставщиков. В контур рекламной вертикали ERION входят также компания Buzzoola, DSP-платформа и технологии Segmento, платформа для размещения рекламы через блогеров Getblogger, собственная DSP-платформа для запуска programmatic-рекламы, рекламная биржа (AdEx) и SSP-платформа. Также в контуре МТС AdTech: МедиаСкаут — оператор рекламных данных, платформа омниканального маркетинга МТС OmniChannel и технологический видеоселлер MTS Ads Premium Video.

Основной целью реорганизации считаю подготовку к выводу компании на биржу для привлечения инвестиций и повышения капитализации бизнеса с вероятными сроками - весна-осень 2026 года. Выбор момента размещения будет определяться условиями на рынке капитала, динамикой ключево ставки ЦБ РФ, а также общей экономической и геополитической ситуацией.

Гендиректором АО назначен Валерий Кашин, один из пионеров programmatic-рекламы в России с опытом работы в Яндексе.

Как и в случае с Юрент, IPO AdTech-направления должно помочь снизить высокую долговую нагрузку ПАО МТС.

