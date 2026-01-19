Электроника: Завод Мега Сервис получил право заключения договоров на утилизацию с производителями и импортерами электронных устройств

19.01.2026, MForum.ru

Входящий в GS Group завод включен в Реестр утилизации, в котором на сегодня – 192 предприятия. Об этом сообщает telegram-канала GS Group.

Производственные мощности компании расположены на двух территориях – в Туле и в Калининградской области. «Мега Сервис» утилизировал свыше 8 млн изделий, перерабатывая отходы во вторсырье и извлекая ряд ценных материалов.

На утилизацию принимаются отработавшие оргтехника, радиоэлектронное оборудование и бытовая техника. Суммарная мощность оборудования — 442,8 тонн год.

