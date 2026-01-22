Мобильная связь: Пилар претендует на лидерство на рынке АМС

MForum.ru
22.01.2026,
Пилар, дочерняя компания T2 (а по цепочке – и Ростелеком), сообщает о том, что нарастила количество антенно-мачтовых сооружений (АМС) до 35500 штук (+22%, или +6400 за год). Тему российского рынка АМС сегодня предлагают обсудить Ведомости.
Этот рост в компании объясняют активным сооружением АМС материнскими компаниями. В планах компании Пилар на 2026 года – установить еще не менее 2500 собственных объектов по всей России (что соответствует тренду на замедление роста рынка до 5-8% в год). Число 35500 включает в себя не только АМС в собственности Пилар, но и взятые в управление у материнских компаний. Другие участники рынка учитывают, как правило, только АМС в собственности.
Количество АМС в России посчитать сложно, не все участники делятся своими цифрами, но примерная оценка составляет порядка 100-110 тысяч.
Лидерами рынка являются Новые башни (экс-МегаФон) и Пилар с примерно 35К+ АМС у каждой.
Второй эшелон – это БИК (непроданный пока что актив МТС) и Сервис-телеком (экс-Билайн и другие активы), с примерно 24-22К у каждой.
Экономически рациональный рынок аренды башенной инфраструктуры в России построить пока что не удалось. Наблюдаем те же Б4, только в виде отдельных «инфраструктурных компаний». В итоге среднее количество арендаторов на АМС в России примерно равно 1.1, а нужно хотя бы 1.4, но лучше ближе к 2. Иначе какой смысл был затевать всю эту суету с созданием инфраструктурных компаний? В отличие от операторских компаний, инфраструктурных вполне было бы достаточно иметь 2-3. Нужна консолидация.
В 2026 году, вероятнее всего, инфраструктурные компании станут более активно конкурировать за клиентов и меньше строить. Рост количества АМС продолжится, но темпами не выше 10% в год, а то и меньшими. Случится ли консолидация? Не исключено.
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: мобильная связь башенные компании
--
Публикации по теме:
22.01. [Новинки] Анонсы: Nubia RedMagic 11 Air – самый тонкий в мире игровой телефон с вентилятором и батареей на 7000 мАч / MForum.ru
22.01. [Новинки] Слухи: OnePlus 16 прочат батарею 9000 мАч и 200-мегапиксельный перископ / MForum.ru
22.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представляет Reno 15 FS для Европы / MForum.ru
21.01. [Новинки] Анонсы: Honor Watch GS 5 – 23-дневная батарея и скрининг сердца за $100 / MForum.ru
21.01. [Новинки] Слухи: Motorola готовит Edge 70 Fusion с батареей на 7000 мАч и экраном яркостью 5200 нит / MForum.ru
21.01. [Новинки] Слухи: Samsung Galaxy A57 засветился в TENAA / MForum.ru
20.01. [Новинки] Анонсы: Infinix представляет Note Edge с премиальным дизайном и очень ярким дисплеем / MForum.ru
20.01. [Новинки] Анонсы: Lava Blaze Duo 3 — эксперимент с двумя экранами и актуальным железом / MForum.ru
20.01. [Новинки] Слухи: iQOO 15 Ultra может получитть 200-ваттную зарядку и выиграть гонку автономности / MForum.ru
19.01. [Новинки] Анонсы: Tecno представила Spark Go 3 за $99 с экраном 120 Гц и ИИ-помощником / MForum.ru
19.01. [Новинки] Слухи: Realme работает над P4 Power с батареей на 10 000 мАч / MForum.ru
19.01. [Новинки] Слухи: Galaxy S27 Ultra готовится стать главным прорывом Samsung за пять лет / MForum.ru
16.01. [Новинки] Анонсы: iQOO представила в Китае Z11 Turbo с чипом 3 нм и батареей будущего / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Redmi готовит Turbo 5 Max с чипом Dimensity 9500s за $360 / MForum.ru
16.01. [Новинки] Слухи: Pixel 10a может дебютировать в феврале дешевле предшественника / MForum.ru
15.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представила трио смартфонов A6t / MForum.ru
15.01. [Новинки] Слухи: Игровой смартфон Nubia Red Magic 11 Air готовится к дебюту / MForum.ru
15.01. [Новинки] Слухи: Apple iPhone 18 Pro и Pro Max получит уменьшенный Dynamic Island и чип 2 нм / MForum.ru
14.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представила смартфоны A6s 5G и A6s 4G / MForum.ru
14.01. [Новинки] Слухи: Honor Magic 8 Pro Air – самый лёгкий и тонкий флагман нового поколения / MForum.ru