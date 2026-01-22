Мобильная связь: Пилар претендует на лидерство на рынке АМС

22.01.2026, MForum.ru

Пилар, дочерняя компания T2 (а по цепочке – и Ростелеком), сообщает о том, что нарастила количество антенно-мачтовых сооружений (АМС) до 35500 штук (+22%, или +6400 за год). Тему российского рынка АМС сегодня предлагают обсудить Ведомости.

Этот рост в компании объясняют активным сооружением АМС материнскими компаниями. В планах компании Пилар на 2026 года – установить еще не менее 2500 собственных объектов по всей России (что соответствует тренду на замедление роста рынка до 5-8% в год). Число 35500 включает в себя не только АМС в собственности Пилар, но и взятые в управление у материнских компаний. Другие участники рынка учитывают, как правило, только АМС в собственности.

Количество АМС в России посчитать сложно, не все участники делятся своими цифрами, но примерная оценка составляет порядка 100-110 тысяч.

Лидерами рынка являются Новые башни (экс-МегаФон) и Пилар с примерно 35К+ АМС у каждой.

Второй эшелон – это БИК (непроданный пока что актив МТС) и Сервис-телеком (экс-Билайн и другие активы), с примерно 24-22К у каждой.

Экономически рациональный рынок аренды башенной инфраструктуры в России построить пока что не удалось. Наблюдаем те же Б4, только в виде отдельных «инфраструктурных компаний». В итоге среднее количество арендаторов на АМС в России примерно равно 1.1, а нужно хотя бы 1.4, но лучше ближе к 2. Иначе какой смысл был затевать всю эту суету с созданием инфраструктурных компаний? В отличие от операторских компаний, инфраструктурных вполне было бы достаточно иметь 2-3. Нужна консолидация.

В 2026 году, вероятнее всего, инфраструктурные компании станут более активно конкурировать за клиентов и меньше строить. Рост количества АМС продолжится, но темпами не выше 10% в год, а то и меньшими. Случится ли консолидация? Не исключено.

теги: мобильная связь башенные компании

