Мобильная связь: МегаФон в Бурятии - Тулдун и Хасурта попали в зону стабильного сигнала

Пресс-служба МегаФон сообщает, что оператор запустил телеком-оборудование в Тулдуне и Хасурте в рамках государственной программы "Скидка за спектр", которая направлена на создание современных коммуникаций в сёлах с населением до тысячи человек.

Тулдун Еравнинского района и Хасурта Хоринского района суммарно насчитывают менее 900 жителей и находятся на значительном отдалении от республиканского центра. Новые базовые станции поддерживают голосовую связь и среднечастотный диапазон 4G, обеспечивающий необходимую ёмкость сети и высокие скорости передачи данных. Так, в Тулдуне интернет-страницы загружаются на скорости до 80 Мбит/с, а в Хасурте – до 125 Мбит/с.

«Порядка 40% населения Бурятии проживает в сельской местности. Для горожан в любой момент позвонить родным или зайти в Сеть – естественно, для сельчан же это бывает не всегда доступно. Мы работаем над тем, чтобы в регионе увеличивалось количество территорий, где абоненты могут пользоваться всеми услугами связи. В решении такой задачи операторам помогают государственные программы, в том числе "Скидка за спектр" – недавно по этому проекту мы возвели оборудование в Тулдуне и Хасурте», – рассказала Олеся Степанова, директор МегаФона в Республике Бурятия.

Кроме того, проведённые работы позволили расширить зону, где можно воспользоваться технологией VoLTE — цифровыми звонками через интернет.

