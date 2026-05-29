Микроэлектроника: Процессорный модуль E2C3-COM на Эльбрус-2С3 включен в реестр

29.05.2026, MForum.ru

Процессорный модуль разработан в Институте электронных управляющих машин им. И.С. Брука (Росэл - Ростех) и предназначен для создания робототехники, бортовых систем и аппаратуры связи.

E2C3-COM это встраиваемый одноплатный компьютер промышленного назначения. Кроме процессора модуль оснащен контроллерами периферийных интерфейсов, видеоконтроллером и оперативной памятью.

Производитель обещает повышенную информационную защищенность и применяется в критически важных решениях, связанных с безопасностью данных и предотвращением несанкционированного доступа. Кроме отечественного процессора, в составе модуля используется отечественная программа начального старта и ОС.

Весь цикл производства, от проектирования до выпуска, осуществляется на территории России, утверждает пресс-служба Ростех со ссылкой на слова генерального директора ИНЭУМ Александра Кима.

