Анонсы: Hisense A10 – смартфон с e-ink дисплеем представят спустя три года разработки

MForum.ru
08.06.2026,
Компания Hisense начала тизерить новый E-Ink смартфон A10, возвращаясь в нишевую категорию, которая в последние годы почти не развивалась. Промо-материалы указывают на то, что устройство близко к официальному дебюту после долгого цикла разработки.
В тизере, опубликованном в официальном аккаунте Hisense, посвящённом E-Ink, говорится, что устройство создавалось три года. Изображение также демонстрирует тонкий дизайн — компания утверждает, что телефон тоньше, чем многие ожидают. Другие характеристики пока не раскрыты.
A10, как ожидается, станет преемником Hisense A9, представленного в 2022 году. Та модель имела 6.1-дюймовый E-Ink дисплей с плотностью пикселей 300 ppi и позиционировалась как смартфон для чтения. После этого Hisense практически не появлялась на рынке E-Ink-устройств, так что A10 — один из самых ожидаемых нишевых продуктов компании.
Ранее Hisense намекала, что A10 может выйти в середине 2026 года. Теперь, когда тизеры пошли, компания всё ещё не назвала дату запуска и не раскрыла спецификации. Неясно также, будет ли телефон иметь один E-Ink экран или двойной дисплей (E-Ink + LCD), как у некоторых ранних концептов.
Отдельные онлайн-источники утверждают, что Hisense A10 может получить 7-дюймовый экран E Ink Carta 1300 разрешением 300 ppi, процессор Snapdragon, 6 ГБ оперативной памяти, 128 ГБ встроенной и батарею 4500 мАч. Однако эти данные не подтверждены официально.
E-Ink смартфоны — это очень нишевая категория. Основная аудитория: книголюбы, которым нужен телефон с экраном, похожим на бумагу (без мерцания, без синего света, с низким энергопотреблением). Hisense была одним из немногих производителей, кто регулярно выпускал такие устройства (A5, A5 Pro, A7, A9). Но после 2022 года — тишина. И вот спустя три года — A10.
Цена? A9 стоил около 300-400 долларов. A10, вероятно, будет в том же диапазоне или дороже из-за большего экрана и более долгой разработки. Выпуск только в Китае? Скорее всего, да, как и предыдущие модели. Глобальной версии, вероятно, не будет (спрос слишком маленький).
© Антон Печеровый,
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