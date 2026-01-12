Регулирование: РКН выявило у 33 операторов нарушения правил установки ТСПУ

MForum.ru
12.01.2026,
По некоторым фактам уже прошли суды, выписаны штрафы, по другим материалы еще в суде, представителей ряда операторов вызвали на составление протоколов, после чего материалы также будут направлены в суд. Об этом сообщает РКН.
За нарушения "порядка пропуска трафика" через ТСПУ предусмотрены штрафы - для сотрудников от 30 до 50 тысяч рублей, для компаний - до 1 млн рублей. При повторном нарушении - до 3-5 млн рублей. А за повторный пропуск трафика в обход ТСПУ должностным лицам грозит уже уголовная ответственность.
--
За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте
теги: регулирование ТСПУ РКН Роскомнадзор штрафы суды судебные споры тренды
--
Публикации по теме:
15.08. [Новости компаний] Регулирование: Динамическое распределение спектра, что за зверь такой? / MForum.ru
29.06. [Новости компаний] Регулирование: Роскомнадзор призывает операторов подключаться к антифрод-платформам / MForum.ru
20.09. [Новости компаний] Телеком: В НРА считают что старые РРЛ мешают развитию мобильной связи / MForum.ru
01.08. [Новости компаний] Регулирование: Пользователей SIM-картами попробуют поставить на учет / MForum.ru
29.03. [Новости компаний] Регулирование: Роскомнадзор установил - больше всех правила использования радиоспектра нарушает МегаФон / MForum.ru
12.01. [Новинки] Слухи: В Redmi K90 Ultra будет реализован новый подход к «ультра-флагману» / MForum.ru
12.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представляет в Индии Pad 5 – планшет с антибликовым экраном и 5G / MForum.ru
12.01. [Новинки] Слухи: Камеры Honor Magic 8 Pro Air раскрыты за неделю до премьеры / MForum.ru
12.01. [Новинки] Слухи: Meizu отменяет Meizu 22 Air, но представляет «кубик» искусственного интеллекта / MForum.ru
09.01. [Новинки] Это интересно: Война частот обновления экранов на смартфонах доходит до абсурда? / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Poco M8 5G – доступный «долгоиграющий» смартфон с AMOLED-экраном представлен в Индии / MForum.ru
08.01. [Новинки] Это интересно: Samsung запатентовала смартфон, который складывается «наизнанку» / MForum.ru
08.01. [Новинки] Анонсы: Realme представляет в Индии Pad 3 планшет с емкой батареей и экраном 2.8K / MForum.ru
07.01. [Новинки] CES 2026: Infinix представила смартфоны с глобальной спутниковой связью и «твёрдотельным» охлаждением / MForum.ru
07.01. [Новинки] CES 2026: TCL представила смартфон для чтения с дисплеем, имитирующим бумагу / MForum.ru
07.01. [Новинки] Слухи: Первый тизер OnePlus Turbo 6 раскрыл дисплей с частотой 165 Гц и защитой для глаз / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Redmi в конце января представит Turbo 5 Max с «рекордной» батареей / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Realme Neo 8 получит дизайн в стиле «киберпанк» и флагманскую платформу при цене $360 / MForum.ru
05.01. [Новинки] Слухи: Honor анонсирует ультратонкий Magic 8 Pro Air / MForum.ru
03.01. [Новинки] Анонсы: Oppo выводит глобальную версию Reno15 с Snapdragon 7 Gen 4 и зум-камерой / MForum.ru
03.01. [Новинки] Анонсы: Oppo представляет на Тайване Reno15 Pro Max и Pro с 200 Мп камерой / MForum.ru
30.12. [Новинки] Слухи: Honor готовит Power 2 с батареей на 10 080 мАч / MForum.ru
29.12. [Новинки] Слухи: В сети появились первые изображения и характеристики Infinix Note Edge / MForum.ru
26.12. [Новинки] Анонсы: Xiaomi 17 Ultra – флагман с 200 Мп зумом и Leica-версией с механическим кольцом / MForum.ru
26.12. [Новинки] Слухи: Samsung готовит анонс Galaxy A07 5G с увеличенной батареей / MForum.ru