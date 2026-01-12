Регулирование: РКН выявило у 33 операторов нарушения правил установки ТСПУ

12.01.2026, MForum.ru

По некоторым фактам уже прошли суды, выписаны штрафы, по другим материалы еще в суде, представителей ряда операторов вызвали на составление протоколов, после чего материалы также будут направлены в суд. Об этом сообщает РКН.

За нарушения "порядка пропуска трафика" через ТСПУ предусмотрены штрафы - для сотрудников от 30 до 50 тысяч рублей, для компаний - до 1 млн рублей. При повторном нарушении - до 3-5 млн рублей. А за повторный пропуск трафика в обход ТСПУ должностным лицам грозит уже уголовная ответственность.

--

За новостями наземного и спутникового телекома удобно следить в телеграм-канале abloud62. Региональные новости телекома, новости искусственного интеллекта и ЦОД вы найдете в канале abloudRealTime, новости микроэлектроники можно найти в моем канале RUSmicro, также подключайтесь к каналу Бойко про телеком ВКонтакте

теги: регулирование ТСПУ РКН Роскомнадзор штрафы суды судебные споры тренды

--